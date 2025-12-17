Μυστήριο με τεράστιες κυκλικές πέτρες 200 κιλών – Ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια οδικών έργων και κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται

  • Ένα σύνολο μυστηριωδών, κυκλικών πέτρινων αντικειμένων, βάρους άνω των 200 κιλών το καθένα, ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια οδικών έργων στην περιοχή Σεμντινλί του Χακάρι πριν από περίπου τρία χρόνια.
  • Ο πρόεδρος του χωριού Konur, Cafer Gezer, προστάτεψε τις πέτρες, πιστεύοντας ότι «αυτά θα μπορούσαν να είναι απολιθώματα» αρχαίων ζώων και ζητά επιστημονικές εξετάσεις.
  • Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι παρόμοιοι σχηματισμοί μπορεί να έχουν αρχαιολογική ή παλαιοντολογική αξία, με τον Gezer να καλεί τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για την επιστήμη και τον τουρισμό.
Μυστήριο με τεράστιες κυκλικές πέτρες 200 κιλών
Photo: İHA

Ένα σύνολο μυστηριωδών, κυκλικών πέτρινων αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια οδικών έργων στην περιοχή Σεμντινλί του Χακάρι, εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον των ντόπιων, των ερευνητών και των λάτρεων της ιστορίας.

Οι πέτρες ήρθαν στο φως πριν από περίπου τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια έργων επέκτασης του οδικού δικτύου στην περιοχή Ακτουτούν, κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, συνολικά έξι τεράστιες κυκλικές πέτρες, η καθεμία βάρους άνω των 200 κιλών, βρέθηκαν θαμμένες κάτω από το έδαφος.

Οι πέτρες ήρθαν στο φως πριν από περίπου τρία χρόνια κατά τη διάρκεια έργων επέκτασης του οδικού δικτύου στην περιοχή Aktütün, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα Τουρκίας–Ιράκ. Φωτογραφία: İHA
Μια απροσδόκητη ανακάλυψη στη διάρκεια οδικών έργων

Ο πρόεδρος του χωριού Konur, Cafer Gezer, ο οποίος παρατήρησε πρώτος τις πέτρες, δήλωσε ότι το ασυνήθιστο σχήμα και η δομή τους τράβηξαν αμέσως την προσοχή του.

«Ορισμένες από τις πέτρες εμφανίστηκαν απλά στην άκρη του δρόμου, ενώ άλλες αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Όταν συνειδητοποίησα πόσο διαφορετικές ήταν, αποφάσισα να τις προστατεύσω», δήλωσε ο Gezer.

Με τη βοήθεια μηχανημάτων έργου, οι πέτρες απομακρύνθηκαν προσεκτικά από την αρχική τους θέση και μεταφέρθηκαν μπροστά από το σπίτι του Gezer , όπου φυλάσσονται τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, συνολικά έξι τεράστιες κυκλικές πέτρες, η καθεμία βάρους άνω των 200 κιλών, βρέθηκαν θαμμένες κάτω από το έδαφος. Φωτογραφία: İHA
“Μπορεί να είναι απολιθώματα εκατομμυρίων ετών”

Ο Gezer πιστεύει ότι οι πέτρες μπορεί να είναι απολιθωμένα υπολείμματα αρχαίων ζώων και έχει επανειλημμένα καλέσει τις αρχές να διεξάγουν λεπτομερείς επιστημονικές εξετάσεις.

«Μέσα από τη δική μου έρευνα, έμαθα ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι απολιθώματα. Ειδικοί πρότειναν ότι μπορεί να ανήκουν σε εξαφανισμένα είδη ζώων.  Η εμφάνισή τους είναι μοναδική και εντυπωσιακή», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Gezer επικοινώνησε επίσης με το Πανεπιστήμιο του Hakkari, το οποίο φέρεται να πρότεινε οι πέτρες να μεταφερθούν τελικά στο Μουσείο του Van για περαιτέρω μελέτη.

Επιστημονικές φιλοδοξίες και υποσχέσεις για τον τουρισμό

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι παρόμοιοι κυκλικοί πέτρινοι σχηματισμοί που έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωριστεί ως:

  • Αρχαίες μυλόπετρες
  • Τελετουργικές ή λατρευτικές πέτρινες κατασκευές
  • Φυσικοί γεωλογικοί σχηματισμοί
  • Βραχώδεις σχηματισμοί με παρουσία απολιθωμάτων

Τα παραπάνω ενισχύουν την πιθανότητα οι πέτρες του Şemdinli να έχουν σημαντική αρχαιολογική, γεωλογική ή παλαιοντολογική αξία.

Ανάγκη για επίσημη έρευνα

Αφού διαφύλαξε τις πέτρες για τρία χρόνια, ο Gezer προτρέπει τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, αρχαιολόγους και γεωλόγους να διεξάγουν έρευνες επί τόπου.

«Εάν αυτές οι πέτρες μελετηθούν σωστά, θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιστήμη και στον περιφερειακό τουρισμό», δήλωσε ο ίδιος.
Μέχρι οι ειδικοί να ξεκλειδώσουν την πραγματική τους προέλευση, οι μυστηριώδεις πέτρες του Şemdinli παραμένουν μια σιωπηλή μαρτυρία του κρυμμένου παρελθόντος της περιοχής — περιμένοντας να αποκαλύψουν τα μυστικά τους.

