Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα νοκ-άουτ, οι διασταυρώσεις στους «8» κι ο δρόμος προς τον τελικό

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ απέναντι σε Καβάλα, Ηρακλή και, Μαρκό αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας, «κλείδωσαν» τη βαθμολογία και ξεκαθάρισαν το τοπίο τόσο για τα προημιτελικά όσο και για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ. Οι τέσσερις πρώτοι της κατάταξης προκρίθηκαν απευθείας στους «8», ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η έως και τη 12η θέση θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μονά ματς στις 7 Ιανουαρίου, για ένα εισιτήριο στα προημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ, παρότι επικράτησε με σκορ 4-1, δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά των τεσσάρων γκολ που χρειαζόταν και έμεινε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αυτό τον φέρνει στον πιο δύσκολο δρόμο του «δέντρου», καθώς αν αποκλείσει τον Ατρόμητο, θα βρει μπροστά του τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, και σε περίπτωση πρόκρισης, θα παίξει πιθανότατα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε πρώτη θέση και παράλληλα το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τον τελικό. Μαζί του, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, που ολοκλήρωσαν επίσης με 4/4, προκρίθηκαν κατευθείαν στα προημιτελικά και θα περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους από την ενδιάμεση φάση.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ΠΑΟΚ–Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός τον νικητή του Βόλος–Κηφισιά, η ΑΕΚ τον νικητή του ΟΦΗ–Αστέρας Τρίπολης, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον νικητή του Άρης–Παναιτωλικός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νοκ-άουτ παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης και των προημιτελικών θα είναι μονοί αγώνες, και σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κρίνεται απευθείας στα πέναλτι, χωρίς παράταση. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης (5η-12η θέση):

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Βόλος – Κηφισιά

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Άρης – Παναιτωλικός

Οι διασταυρώσεις των προημιτελικών:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος vs Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά vs ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

Τελικός: