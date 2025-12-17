Κυψέλη: Χωρίς την οικογένειά της δίπλα της απολογήθηκε η 16χρονη – «Της είχε επιτεθεί κάποιος για να την βιάσει, φοβήθηκε και κυκλοφορούσε με μαχαίρι»

Αναβρασμός επικρατεί στο σχολείο της Κυψέλης, στο οποίο η 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι την 14χρονη. Μαθητές που έκαναν το πρωί κατάληψη, ζητώντας τη λήψη μέτρων προστασίας, κλείδωσαν στο κτίριο δύο διευθυντές Γυμνασίων, ενώ η δράστις κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της, χωρίς να έχει κανέναν από την οικογένειά της στο πλευρό της. Η ίδια δήλωσε μετανιωμένη, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι είχε το μαχαίρι για αυτοάμυνα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στο Γυμνάσιο της Κυψέλης, όπου πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης, μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο σχολείο, βάζοντας λουκέτο και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ανοίξουν τις πόρτες. Οι μαθητές έκαναν κατάληψη γιατί ζητούν και άλλον ψυχολόγο, καθώς μετά το περιστατικό πολλά από τα παιδιά είναι σε σοκ. «Έπειτα από αυτό που έγινε ένιωσαν σοκ» τόνισε μια μαθήτρια.

Στη φυλακή η 16χρονη

Η 16χρονη, μετά την απολογία της την Τετάρτη, προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολείο.

Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος των γονιών της, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Όπως λένε νομικοί στον ΑΝΤ1, η διαχείριση τέτοιων υποθέσεων είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται πως υπάρχει κενό, τόσο στο δικαστικό σύστημα, όσο και στο εκπαιδευτικό.

«Οι προσωρινές κρατήσεις, όπως επίσης και οι φυλακίσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες λόγω της ανηλικότητας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρούμε συνεχώς επαναλαμβανόμενη εγκληματική δράση από ανήλικους, χωρίς εν τέλει το δικαστικό μας σύστημα να επιτύχει τον σωφρονισμό τους» τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό ο δικηγόρος, Κωνσταντίνος Γώγος.

«Επειδή είμαι συνταξιούχος, έλειπα στην επαρχία πολύ καιρό» λέει ο πατέρας της 16χρονης

Το κορίτσι, μετά την απολογία της οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Κυψέλης, ενώ δίπλα της σε όλη τη διαδικασία ήταν η καλύτερή της φίλη που περιγράφει τι της εκμυστηρεύτηκε.

«Ήταν ήρεμη, το είχε μετανιώσει. Είναι φοβισμένη, δεν θέλει να πάει, προφανώς, μέσα, ποιο 16χρονο παιδί θα ήθελε… Είχε μαχαίρι, εντάξει, δεν έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο», δήλωσε η φίλη της ανήλικης στο Mega.

Σε σοκ είναι και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος όπως λέει: «Είχε κακές παρέες, έμπλεξε εδώ στην Κυψέλη. Πιστεύω ότι έχουμε και εμείς ευθύνες γιατί εργαζόταν η μαμά συνέχεια, αλλά ήταν κοντά στα παιδιά. Εγώ έλειπα από το σπίτι, επειδή είμαι συνταξιούχος, έλειπα στην επαρχία πιο πολύ καιρό».

Για το μαχαίρι που κουβαλούσε η κόρη του και επιτέθηκε 2 φορές μέσα σε 5 μήνες σε ανήλικα κορίτσια, είπε πως το είχε επειδή φοβόταν, καθώς πριν από λίγο καιρό της είχαν επιτεθεί στον δρόμο. «Της είχε επιτεθεί κάποιος να την βιάσει ένα βράδυ και της δημιούργησε ψυχολογικό πρόβλημα. Μου το είπαν αργότερα και δεν μπορούσα να το καταγγείλω. Ένα βράδυ φοβήθηκε και κυκλοφορούσε με μαχαίρι», τόνισε.

«Πρέπει να σεβαστούμε ότι στο θέμα υπάρχουν και ανήλικα παιδιά»

Το 14χρονο κορίτσι που υπέστη την επίθεση είναι καλά στην υγεία του και όπως έγινε γνωστό πήρε εξιτήριο την Τρίτη.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, είπε ότι: «Είμαστε σε σοκ, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Πρέπει να σεβαστούμε ότι στο θέμα υπάρχουν και ανήλικα παιδιά. Και το δικό μου και το παιδί της άλλης οικογένειας. Είναι καλά η κόρη μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση για την οικογένειά μας».

Χωρίς την οικογένειά της δίπλα της απολογήθηκε η 16χρονη – «Δεν εξαφανίστηκα λέει η μητέρα της»

Από την οικογένεια της 16χρονης, δεν ήταν κανείς στο πλευρό της, ενώ απολογήθηκε με διορισμένη αυτεπαγγέλτως συνήγορο. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το μαχαίρι το είχε μαζί της για αυτοπροστασία, καθώς και στο παρελθόν της έχει ασκηθεί λεκτική και σωματική βία.

Παράλληλα, σε νέες δηλώσεις της στο Star, η μητέρα της 16χρονης τόνισε: «Δεν εξαφανίστηκα, δίνω και την ψυχή μου για την κόρη μου. Δεν εμφανίστηκα στα δικαστήρια γιατί υπήρχαν κάμερες και δεν ήθελα να με καταγράψουν».

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα της, την Τρίτη στο Mega, είχε τονίσει μεταξύ άλλων πως: «Συνέχεια ζητάω βοήθεια αλλά δεν βρίσκω ραντεβού. Ζήτησα ψυχολόγο από το σχολείο το προηγούμενο. Ο διευθυντής (από το προηγούμενο σχολείο) μου είπε ”να σας βοηθήσω αλλά δεν έχουμε ψυχολόγο αυτή τη στιγμή”. Μου είπε, ”όταν έχει θα σας ενημερώσω. Και περίμενα και είπε ”δεν έχει τίποτα η 16χρονη”. Μου λέει ”μη πάτε. Είναι μια χαρά, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να πάτε σε ψυχολόγο”. Του είπα ότι έχω κλείσει ραντεβού και θα την πάω γιατί θέλω να πάρω χαρτί να κάνει τα μαθήματα στο σπίτι και μου είπε ”δεν έχει τίποτα, δεν θα σας δώσουν εύκολα χαρτί”. Και επειδή μου το είπε αυτό δεν πήγα».

Τι ισχυρίστηκε η 16χρονη

Η 16χρονη κατηγορούμενη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και έδωσε την δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν στο σχολείο την Δευτέρα. Υποστήριξε ότι οι άλλοι μαθητές της έκαναν «κάτι σαν μπούλινγκ» και ότι είχε το μαχαίρι μαζί της για προστασία της. Όπως λέει, δεν είχε σκοπό να κάνει κακό στην 14χρονη.

«Αν με αφήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου», αναφέρει η 16χρονη που παραδέχεται ότι «έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου».

Τι υποστηρίζει η 16χρονη που μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της

«Γενικά μου έκαναν σαν μπούλινγκ εκεί πέρα και είχα νευριάσει πάρα πολύ γι’ αυτό. Για προστασία το είχα το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο και μακάρι να είναι καλά η κοπέλα. Δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήθελα να πάθει κάτι κακό», λέει αρχικά η κατηγορούμενη μαθήτρια.

Όπως παραδέχεται, επιτέθηκε στην 14χρονη αλλά υποστηρίζει: «δεν ήθελα να πάθει κάτι, δεν ξέρω καν τι έχει πάθει. Τι έχει πάθει η κοπέλα;… Στην κοιλιά έχει κάτι; Δεν είχα σκοπό να της το περάσω στην κοιλιά, όχι».

Σε ερώτηση εάν είχε σκοπό να εκφοβίσει την 14χρονη, απάντησε: «Κάτι τέτοιο αλλά μόνη της έβαλε το χέρι, εγώ δεν είχα σκοπό να της κάνω (κακό). Το έβαλε μόνη της, ήταν και άτομα μπροστά τώρα, δεν ξέρω αν έχουν πει ψέματα».

«Το είχες ξανακάνει;» την ρωτάει η δημοσιογράφος και η 16χρονη λέει: «Σαν αυτό όχι. Είχα τραυματίσει λίγο μια κοπέλα στην πλάτη δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό. Αυτό με την άλλη κοπέλα δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνω, με είχε φέρει στα όριά μου».

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, ήταν στην τουαλέτα και άκουσε ότι την έβριζαν. «Θύμωσα γιατί γενικά μου έκαναν κάτι σαν μπούλινγκ. Και ξαναλέω εγώ το είχα για προστασία (το μαχαίρι) όχι για κάτι άλλο. Τώρα αν με αφήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου».

Σε ερώτηση εάν θα ζητήσει συγγνώμη από την κοπέλα, απάντησε: «ναι, ναι, αλλά να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορώ άλλο είμαι από την Δευτέρα εδώ πέρα. Έφεραν αστυνομικούς στο σχολείο (και την συνέλαβαν)». «Δεν πήγα να σκοτώσω», λέει η 16χρονη και παραδέχεται: «έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου».