Μουντιάλ 2026: Η νέα ταξιδιωτική απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ πλήττει (και) τους οπαδούς Σενεγάλης – Ακτής Ελεφαντοστού

Νέες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις υπέγραψε την Τρίτη (16/12) ο Ντόναλντ Τραμπ, επεκτείνοντας τους υφιστάμενους περιορισμούς που αφορούν υπηκόους του Ιράν και της Αϊτής, με αφορμή το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ΗΠΑ επιβάλλουν πλέον αυστηρά μέτρα και στους πολίτες της Σενεγάλης και της Ακτής Ελεφαντοστού, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων αυτών των χωρών προς τις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διοργάνωση.

Η διακήρυξη προβλέπει αναστολή εισόδου τόσο για μετανάστες όσο και για μη μετανάστες από τις δύο αφρικανικές χώρες, καλύπτοντας ακόμα και ταξίδια για τουρισμό ή επαγγελματικούς σκοπούς. Εξαιρούνται μόνο όσοι συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση, δηλαδή αθλητές, μέλη τεχνικών επιτελείων, υποστηρικτικό προσωπικό και άμεσοι συγγενείς τους. Οι φίλαθλοι, ωστόσο, παραμένουν εκτός των εξαιρέσεων, γεγονός που περιορίζει σοβαρά την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες των αμερικανικών γηπέδων.

Η Σενεγάλη έχει τοποθετηθεί στον πρώτο όμιλο του τουρνουά, μαζί με τη Γαλλία, τη Νορβηγία και μία ομάδα που θα προκύψει από τα πλέι οφ μεταξύ της Βολιβίας, του Ιράκ ή του Σουρινάμ. Οι αγώνες με τη Γαλλία και τη Νορβηγία έχουν οριστεί να διεξαχθούν στο MetLife Stadium, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η αναμέτρηση με την ομάδα των πλέι οφ θα γίνει στο Τορόντο του Καναδά. Έτσι, οι φίλαθλοι της Σενεγάλης έχουν τη δυνατότητα να δουν την ομάδα τους τουλάχιστον σε έναν αγώνα εκτός ΗΠΑ. Επιπλέον, η Σενεγάλη έχει κλείσει φιλικό παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου στο Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Η Ακτή Ελεφαντοστού, από την άλλη, συμμετέχει στον πέμπτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό και το Κουρασάο στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας, ενώ το ματς με τη Γερμανία θα πραγματοποιηθεί στο BMO Field, στο Τορόντο. Και σε αυτή την περίπτωση, η είσοδος απαγορεύεται μόνο στους φιλάθλους, χωρίς να επηρεάζονται τα μέλη της αποστολής.

Το ίδιο εκτελεστικό διάταγμα περιλαμβάνει και ειδική αναφορά στην Αϊτή, η οποία -σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2023- παρουσίασε υψηλό ποσοστό υπέρβασης του χρόνου παραμονής. Πιο συγκεκριμένα, το 31,38% των Αϊτινών που μπήκαν στις ΗΠΑ με βίζα B-1 ή B-2 παρέμειναν πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, ενώ στους φοιτητές και στους συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγής, το ποσοστό έφτασε το 25,05%.

Η πολιτική αστάθεια στη χώρα παραμένει έντονη από τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι συμμορίες ελέγχουν πλέον το 90% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, με αποτέλεσμα η Εθνική ομάδα της Αϊτής να δίνει τους «εντός έδρας» αγώνες της εκτός χώρας, με τις τελευταίες αναμετρήσεις να διεξάγονται στη Νικαράγουα.

Στο ίδιο πλαίσιο, άλλο εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Ιούνιο, χαρακτήρισε το Ιράν ως «κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας», με το σκεπτικό ότι η χώρα δεν συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές για τον εντοπισμό απειλών ασφαλείας. Αυτή η απόφαση περιορίζει σοβαρά την πρόσβαση Ιρανών πολιτών στις ΗΠΑ, ακόμα και αν σκοπεύουν να ταξιδέψουν απλώς για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Αν και οι απαγορεύσεις είναι αυστηρές, προβλέπονται και εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως όσους ταξιδεύουν για κυβερνητικούς λόγους ή για υποθέσεις του ΝΑΤΟ, αλλά και νόμιμους μόνιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα, όσοι ταξιδεύουν με διαβατήριο άλλης χώρας που δεν βρίσκεται στη λίστα, καθώς και Ιρανοί που διαθέτουν βίζα μετανάστευσης για λόγους εθνοτικών ή θρησκευτικών διώξεων στη χώρα τους.