Βρυξέλλες: Νυχτερινό… μπλόκο αγροτών μπροστά από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Πάνω από 100 τρακτέρ απέκλεισαν την λεωφόρο

Ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, όταν πάνω από 100 τρακτέρ εμφανίστηκαν ξαφνικά λίγο πριν τα μεσάνυχτα και απέκλεισαν τη λεωφόρο Rue de la Loi, ακριβώς μπροστά από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η μαζική αυτή κινητοποίηση αιφνιδίασε τις βελγικές Αρχές, που δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Η εικόνα με τα γεωργικά μηχανήματα στο κέντρο της πόλης άλλαξε απότομα τον ρυθμό της νύχτας και έθεσε τις δυνάμεις ασφαλείας σε πλήρη συναγερμό.

Τα βελγικά ΜΜΕ μετέδιδαν πως η άφιξη των αγροτών είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ωστόσο, γύρω στις 23:00, οι κάτοικοι και οι Αρχές ήρθαν αντιμέτωποι με μια οργανωμένη πομπή από δεκάδες τρακτέρ, που έκαναν την εμφάνισή τους στην κεντρική αρτηρία της Rue de la Loi, μπροστά από τις έδρες των θεσμών της ΕΕ. Ο σχεδιασμός των Αρχών άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς η απρόβλεπτη εξέλιξη ανέτρεψε κάθε προηγούμενο πλάνο για τη διαχείριση της κινητοποίησης.

Η κυκλοφορία στον δρόμο διακόπηκε άμεσα, με τη λεωφόρο να «κόβεται» ουσιαστικά στα δύο. Η αστυνομία προχώρησε σε συνεχείς αντιδρομήσεις με στόχο να ελέγξει την κατάσταση, να αποσυμφορήσει το κέντρο και να περιορίσει την έκταση της κινητοποίησης. Παράλληλα, υπήρξαν πληροφορίες ότι ομάδα αγροτών είχε δώσει ραντεβού και στην πλατεία Λουξεμβούργου, γεγονός που ενίσχυσε την κινητικότητα και την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων σε ακόμη περισσότερα σημεία.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και αύρων, ώστε να διασφαλιστεί η τάξη και να αποτραπεί τυχόν ένταση μπροστά από τα ευρωπαϊκά κτίρια. Η παρουσία των τρακτέρ στο κέντρο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κινητοποίησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.