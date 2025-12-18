Βέλγους πολιτικούς και επικεφαλής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στοχοποιεί η Μόσχα για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών, Βέλγοι πολιτικοί και ανώτατα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας έχουν υποστεί εκστρατεία εκφοβισμού από τις μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας, με στόχο να πείσουν την βελγική κυβέρνηση να μπλοκάρει τη χρήση περιουσιακών στοιχείων αξίας 185 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν στην εφημερίδα Guardian ότι υπήρξε σκόπιμη στοχοποίηση βασικών στελεχών της Euroclear, του αποθετηρίου τίτλων που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, καθώς και στοχοποίηση ηγετών της χώρας.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη συζητούν αν θα εγκρίνουν τη χορήγηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ουκρανία, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των πολεμικών προσπαθειών του Κιέβου.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η εκστρατεία είναι ευθύνη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, αν και υπάρχει διαφωνία σχετικά με το βαθμό της απειλής. «Σίγουρα έχουν εμπλακεί σε τακτικές εκφοβισμού», δήλωσε ένας ευρωπαίος αξιωματούχος.

Στο βελγικό αποθετήριο Euroclear τηρούνται 185 δισ. ευρώ, από τα 210 δισ. ευρώ των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν εάν θα συμφωνήσουν σε ένα αρχικό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που θα εξασφαλιστεί με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία των ρωσικών τραπεζών. Το Βέλγιο έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα του σχεδίου και δηλώνει ότι θα συμφωνήσει μόνο εάν έχει εγγυήσεις ότι η Euroclear θα αποζημιωθεί πλήρως σε περίπτωση που η Ρωσία κερδίσει τη δικαστική διαμάχη για τα χρήματά της.

Οι ρωσικές προειδοποιήσεις

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει δημοσίως ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων θα ισοδυναμούσε με κλοπή και η κεντρική της τράπεζα δήλωσε ότι ζητεί αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear με αγωγή έχει ασκηθεί στα ρωσικά δικαστήρια. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι η εκστρατεία εκφοβισμού έχει επικεντρωθεί σε βασικά πρόσωπα, γράφει ο Guardian.

Απειλές έχουν απευθυνθεί στη Valérie Urbain, διευθύνουσα σύμβουλο της Euroclear, και σε άλλα ανώτερα στελέχη του ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την ιστοσελίδα ειδήσεων EUobserver αναφέρθηκε σε απειλές που δέχτηκε η Urbain το 2024 και το 2025 και στο γεγονός ότι ζήτησε την προστασία της βελγικής αστυνομίας. Η αναφορά διαψεύστηκε αλλά η Urbain και άλλα στελέχη της εταιρείας προσέλαβαν πρώτα μια βελγική και στη συνέχεια μια γαλλική εταιρεία ασφαλείας για να τους παρέχoyn σωματοφύλακες.

Η απειλή στον πρωθυπουργό

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Bart De Wever, πρωθυπουργός του Βελγίου, δήλωσε σε συνέντευξη στην εφημερίδα La Libre: «Και ποιος πιστεύει ότι ο Πούτιν θα δεχτεί ήρεμα την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων; Η Μόσχα μας έχει ενημερώσει ότι σε περίπτωση κατάσχεσης, το Βέλγιο και εγώ προσωπικά θα νιώσουμε τις συνέπειες για πάντα».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει αυτά τα σχόλια νωρίτερα αυτό το μήνα, το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του De Wever, περιγράφοντας τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δυτικές εταιρείες.

Σε συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβριο, ο De Wever είχε δηλώσει: «Η Μόσχα μας έχει πει ότι αν αγγίξουμε τα χρήματα, θα νιώσουμε τις συνέπειες για πάντα», και συνέχισε αναφέροντας ρωσικά αντίμετρα, όπως η κατάσχεση δυτικών χρημάτων που έχουν παγώσει σε ρωσικές τράπεζες, η κατάσχεση δυτικών εταιρειών και παρόμοιες αποφάσεις από δικαιοδοσίες φιλικές προς τη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου αρνήθηκε την Τετάρτη να σχολιάσει τις αναφερόμενες απειλές κατά υπουργών της βελγικής κυβέρνησης ή του επικεφαλής της Euroclear, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου, Maxime Prévot, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής πρωθυπουργός και έχει συμμετάσχει στις συνομιλίες για το δάνειο αποζημίωσης, δήλωσε ότι «δεν έχουν καμία τέτοια πληροφορία» σχετικά με απειλές εναντίον του.