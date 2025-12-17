Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με 22,6%, στο 10,9% το ΠΑΣΟΚ – Το 80% των πολιτών στηρίζει τους αγρότες, τι λένε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Εκλογές 2023

Προβάδισμα 11,7 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 22,6% έναντι 10,9% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,1%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5% και η Νέα Αριστερά με ποσοστό 1,2%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 22,5%.

Η εκτίμηση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία 29,2%
  • ΠΑΣΟΚ 14,1%
  • Ελληνική Λύση 11,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας 9,7%
  • ΚΚΕ 8,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ 7,7%
  • Φωνή Λογικής 5%
  • ΜεΡΑ25 3%
  • ΝΙΚΗ 2,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%
  • Νέα Αριστερά 1,5%
  • Άλλο 5,1%

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Αρνητικά κρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το 78,4% των πολιτών.

Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.

Για την αξιολόγηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη ως αξιωματική αντιπολίτευση, θετική εικόνα έχει το 19,3% και αρνητική το 75,5%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

  • Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%
  • Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%
  • Νίκος Ανδρουλάκης 8%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας 5%
  • Σωκράτης Φάμελλος 3,9%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Στη δημοτικότητα των υπουργών, πρώτος έρχεται ο Νίκος Δένδιας με 39,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25,8%, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κωστής Χατζηδάκης με 25,7%.

Με τι κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Αναφορικά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.

Συνεργασίας ή αυτοδυναμία

Το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου – Οδηγίες για τη διόρθωση παραστατικών

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
21:06 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογ...
20:54 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

Πρώτη έρχεται η ΝΔ με 12,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκ...
20:25 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση – Δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη μήνυση για ξυλοδαρμό που κατέθ...
19:53 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσίπρα και Σαμαρά

Προβάδισμα 12,9 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσμα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα