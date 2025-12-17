Αγρότες: Άνοιξαν τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα – Κανονικά περνούν τα φορτηγά

Στις 20:10 σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό του Μεθοριακού Σταθμού για τις νταλίκες, οι οποίες διέρχονται αυτήν την ώρα από τα σύνορα.

Νωρίτερα, μετά την απόφαση για το επ’ αόριστον κλείσιμο του Τελωνείου, σχηματίστηκαν «ουρές» φορτηγών που έφταναν και τα 25 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οδηγοί από φορτηγά, που βρίσκονται ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στο δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.