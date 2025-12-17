Αγρότες: Άνοιξαν τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα – Κανονικά περνούν τα φορτηγά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Άνοιξαν τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα – Κανονικά περνούν τα φορτηγά

Στις 20:10 σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό του Μεθοριακού Σταθμού για τις νταλίκες, οι οποίες διέρχονται αυτήν την ώρα από τα σύνορα.

Νωρίτερα, μετά την απόφαση για το επ’ αόριστον κλείσιμο του Τελωνείου, σχηματίστηκαν «ουρές» φορτηγών που έφταναν και τα 25 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οδηγοί από φορτηγά, που βρίσκονται ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στο δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Δήμοι: Ανοίγει νέος κύκλος μόνιμων προσλήψεων τις επόμενες ημέρες – Τι είπε ο Λιβάνιος

Ελληνικά ομόλογα: Τι λέει η S&P Global

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:10 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο που εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για φοροδιαφυγή στη Γερμανία

Από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήμα...
20:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη» έγραψε στα social media o 21χρονος που αναμένεται να καταγγείλει τον πασίγνωστο τραγουδιστή

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του πασίγνωστου τραγο...
19:56 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ο οποίος εισή...
19:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» – Η ανάρτηση του δημοσιογράφου που μήνυσε τον Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό

Για την μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για ξυλοδαρμό, τοποθετήθηκε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα