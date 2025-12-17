Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: Πρώτος και καλύτερος στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Συνέτριψε τον Ηρακλή με 6-0, κατακτώντας την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.
  • Η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων ήταν πολύ μεγάλη, με τον αγώνα να αποτελεί επιθετικό μονόλογο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν έξι γκολ με έξι διαφορετικούς σκόρερ.
  • Ο Γιαζιτζί άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, ενώ ακολούθησαν τέρματα από Καλογερόπουλο, Ροντινέι και Τσικίνιο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, οι Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος διαμόρφωσαν το τελικό 6-0.
Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Ηρακλής

Ο Ολυμπιακός περάτωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συντρίβοντας (και) τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και κατακτώντας εμφατικά την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογία, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και τέρματα 18-3, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων ήταν πολύ μεγάλη και ο «Γηραιός» μπορούσε να ελπίζει μόνο σε μια «χαλαρή» προσέγγιση του αγώνα από τους «ερυθρόλευκους». Από τη στιγμή όμως που η πειραϊκή ομάδα έπαιξε από την αρχή με το «πόδι στο γκάζι», ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν είχε την παραμικρή τύχη.

 

Ολόκληρος ο αγώνας ήταν επιθετικός μονόλογος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, που έμπαινε όπως και όποτε ήθελε στην περιοχή του Νικοπολίδη και σημείωσε έξι γκολ με έξι διαφορετικούς σκόρερ. Με Ποντένσε και Γιαζιτζί να δημιουργούν το έργο των γηπεδούχων απλοποιήθηκε πολύ, ειδικά από τη στιγμή που ο Τούρκος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με έξοχο τεχνικό σουτ από το «μαγικό» αριστερό πόδι του.

Στο 22΄ ο σκόρερ έγινε δημιουργός στέλνοντας τη σέντρα στον Καλογερόπουλο, που έγραψε το 2-0 με διπλή προσπάθεια σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με την ανδρική ομάδα. Το 3-0 ήρθε στο 40΄ από τον Ροντινέι, που βρέθηκε σε θέση σέντερ φορ, για να κλείσει το ημίχρονο με ακόμα ένα γκολ για τον Ολυμπιακό, που σημείωσε στο 45΄ με κεφαλιά ο Τσικίνιο, μετά τη σέντρα του Ποντένσε.

Στο ημίχρονο, η στατιστική μιλούσε μόνη της για τα πεπραγμένα στον αγωνιστικό χώρο: 14-1 οι τελικές (9-0 εντός εστίας), 72%-28& η κατοχή και 6-0 τα κόρνερ, με τον Γιάννη Νικοπολίδη να έχει αποσοβήσει τουλάχιστον τρία γκολ ακόμα.

Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο 45λεπτο, με τον Γιάρεμτσουκ να βάζει το όνομά του στους σκόρερ γράφοντας το 5-0 στο 51΄ και τον Γιαζιτζί να στέλνει… συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Ρέτσου για το (τελικό) 6-0 στο 70ό λεπτό, με τον διεθνή στόπερ να σκοράρει για τρίτη φορά φέτος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (67΄ Ρέτσος), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68΄ Βέσο), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Γιαζιτζί, Τσικίνιο (67΄ Έσε), Ποντένσε (68΄ Στρεφέτσα), Γιάρεμτσουκ (68΄ Ταρέμι).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61΄ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61΄ Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν (61΄ Παναγιωτίδης), Ντουρμισάι (75΄ Μάναλης).

