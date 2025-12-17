Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση – Δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη μήνυση για ξυλοδαρμό που κατέθεσε σε βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Όποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Απο σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης» αναφέρει αρχικά ο Νίκος Παππάς σε story στο Instagram.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση. Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες» προσθέτει.

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Παππάς

Εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφος για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, «έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του». Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Το επεισόδιο με δημοσιογράφο και η μήνυση – Αναζητείται ο Νίκος Παππάς στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις». Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και όταν έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» φέρεται να ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ. Σύμφωνα με το news247.gr, o Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΣΗΕΑ:

«Συγκεκριμένα, το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή και μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του Ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Ευρωβουλευτή του».

Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

Για την μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για ξυλοδαρμό, τοποθετήθηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17.12), λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού, ο δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας πως παρά το σοκ που υπέστη από την επίθεση του Νίκου Παππά, είναι καλά.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα βγει πουθενά» και «δεν έχει κάτι άλλο να πει», καθώς όπως λέει «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου: