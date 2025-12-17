Αλεξανδρούπολη: Πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού η αιτία θανάτου του 3χρονου αγοριού

Ανακοπή από πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα υποσιτισμού έδειξε το αποτέλεσμα της νεκροψίας – νεκροτομής για το 3χρονο αγοράκι που έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης και διενεργήθηκε στο πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Την ίδια ώρα, η προανάκριση συνεχίζεται με τη μητέρα του άτυχου παιδιού και τους γονείς της, που τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους, σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, να βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένεται αύριο Πέμπτη, να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας.

Το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την ίδια του τη μητέρα λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι. Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του.