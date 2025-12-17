Αλεξανδρούπολη: Πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού η αιτία θανάτου του 3χρονου αγοριού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Ανακοπή από πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα υποσιτισμού έδειξε το αποτέλεσμα της νεκροψίας – νεκροτομής για το 3χρονο αγοράκι που έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης και διενεργήθηκε στο πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Την ίδια ώρα, η προανάκριση συνεχίζεται με τη μητέρα του άτυχου παιδιού και τους γονείς της, που τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους, σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, να βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένεται αύριο Πέμπτη, να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας.

Το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την ίδια του τη μητέρα λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι. Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου – Οδηγίες για τη διόρθωση παραστατικών

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
22:15 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα του κάνω ασφαλιστικά» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε για τον Νίκο Παππά, και ...
22:11 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ακόμη τρεις κατηγορούμενοι – Ανάμεσα τους και η σύζυγος του λογιστή

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθ...
22:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας: «Ο Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε “αγόραζε” με αίμα»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «...
21:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από κολέγιο – Στο σημείο το ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς σύμφωνα με πληρο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα