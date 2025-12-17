Παιχνίδια Εκδίκησης: Θα καταφέρει ο Χρήστος να κλονίσει την εμπιστοσύνη της Μάγιας απέναντι στον Άγη;

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον Αντ1, με το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς που θα καθηλώσει.

Η αποκάλυψη ότι ο Άγης δεν έδωσε ποτέ τα χρωστούμενα χρήματα στη Μαρίνα ξυπνά την οργή του Μάρκου, που θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η Βάνα παίρνει το μέρος του κι έρχεται σε σύγκρουση με τη Μάγια, η οποία όμως δεν ακούει κουβέντα για τον άντρα της. Ο Μάρκος, κουρασμένος πια από τη συμπεριφορά του Άγη, παραδέχεται πως δεν συμπαθεί τον γαμπρό του και το εξομολογείται στον Χρήστο.

Παράλληλα, η Βάνα προσπαθεί να συνεφέρει τον Άγη, αλλά διαπιστώνει πως αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να πολεμήσει τον Χρήστο.

Η Στέλλα, παρά τη φιλία που έχει αναπτύξει με τη Μάγια, προειδοποιεί τη Μαρίνα για τη στάση και τη συμπεριφορά της και εκφράζει φόβους σχετικά με το τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα.

Την ίδια στιγμή, η Μάγια αντιμετωπίζει με θράσος την Κλέλια, αλλά όταν έρχεται αντιμέτωπη με τον Χρήστο, καταλαβαίνει πως ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζει. Ο Χρήστος κάνει πρόταση γάμου στη Μαρίνα.

Δείτε το Trailer: