LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωομάδα Left, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, ενημέρωσε την ευρωομάδα για την επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει διαγραφεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία στο γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αναφέρει η ανακοίνωση της ευρωομάδας.

Δείτε την ανακοίνωση