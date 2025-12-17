Άγιος Έρωτας: Η Χλόη καταθέτει εναντίον του πατέρα της και ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας.

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη καταθέτει εναντίον του πατέρα της και ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας.

Γεμάτο αποκαλύψεις είναι το νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Νότα, προκειμένου να γλιτώσει από τα αφεντικά του Λούη, ζητάει χρήματα από την αδελφή της, την Αγγέλα. Παράλληλα η πρώτη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά και όσο εξελίσσεται η δίκη, αποδεικνύεται πως τελικά ο δικηγόρος του Παύλου, ο Βεργάδης είναι ένας πολύ ικανός αντίπαλος για τον Αντρέα.

Και ενώ φαίνεται πως η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα προς το μέρος του Παύλου, εμφανίζεται ένας μάρτυρας που μπορεί να ανατρέψει ξανά τα πάντα.

Ο Χάρης ζητάει από τον Κλεάνθη και τον Αντρέα να μιλήσουν οι τρεις τους όταν τελειώσει η δίκη, κάτι που επηρεάζει την απόδοση του Αντρέα στη δίκη αλλά προβληματίζει και ιδιαίτερα τον Κλεάνθη που ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα για την πραγματική σχέση του Χάρη με τον Αντρέα!

Η κατάσταση της Πετρούλας δείχνει να χειροτερεύει, με τις δύσπνοιές της να γίνονται όλο και πιο συχνές.

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

