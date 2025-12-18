Ένταση στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας: Φωνές, σπρωξιές και διακοπή – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, με φόντο την ψηφοφορία για τα έργα αντλησιοταμίευσης.
  • Περιφερειακοί σύμβουλοι αντάλλαξαν έντονους διαλόγους, με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, Κωνσταντίνο Βύζα, και τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστο Μπαρδάκα, να φτάνουν ένα βήμα πριν έρθουν στα χέρια.
  • Οι κάτοικοι της Δεσκάτης αντέδρασαν έντονα, κινούμενοι απειλητικά προς τον δήμαρχο Γρεβενών, Κυριάκο Ταταρίδη, με την όλη ένταση να οδηγεί στη διακοπή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, με φόντο την ψηφοφορία για τα έργα αντλησιοταμίευσης που αφορούν κυρίως την περιοχή της Δεσκάτης στα Γρεβενά και τα σύνορα με τα Σέρβια Κοζάνης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, όταν περιφερειακοί σύμβουλοι αντάλλαξαν έντονους διαλόγους και οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα μέσα στην αίθουσα. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Κωνσταντίνος Βύζας, και ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, Χρήστος Μπαρδάκας, έφτασαν ένα βήμα πριν έρθουν στα χέρια. Την κρίσιμη στιγμή παρενέβη ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος, ο οποίος με ψυχραιμία κατάφερε να αποσοβήσει τα χειρότερα.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Δεσκάτης που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση αντέδρασαν έντονα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τα έργα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκαν απειλητικά προς τον δήμαρχο Γρεβενών, Κυριάκο Ταταρίδη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Η όλη ένταση οδήγησε τελικά στη διακοπή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την απόφαση να συνεχιστεί την επόμενη μέρα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

00:04 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

