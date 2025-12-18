Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων – Δείτε φωτογραφίες

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, όπου είχε σειρά σημαντικών επαφών με κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρώπης.
  • Οι εργασίες της Συνόδου συνεχίζονται σήμερα, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας.
  • Με την ολοκλήρωση της Συνόδου αναμένεται η έκδοση κοινής διακήρυξης, ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη διεύρυνση της ΕΕ ως στρατηγική επιλογή για την περιοχή.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων – Δείτε φωτογραφίες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε σειρά σημαντικών επαφών με κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Κάγια Κάλας, καθώς και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι εργασίες της Συνόδου συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και στις προσπάθειες για ειρηνευτική λύση. Παράλληλα, στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, με τα κράτη-μέλη να καλούνται να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης από την ΕΕ.

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, αναμένεται η έκδοση κοινής διακήρυξης. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, τη διακήρυξη θα στηρίξουν πλήρως και οι χώρες-εταίροι από τα Δυτικά Βαλκάνια, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής για την περιοχή.

Από την πλευρά της Αθήνας, κυβερνητικοί κύκλοι ξεκαθαρίζουν πως η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας τη στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η διαδικασία της διεύρυνσης εξαρτάται από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, καθώς πρόκειται για μία πορεία με απαιτήσεις, μεταρρυθμίσεις και πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Έλληνας πρωθυπουργός συνομιλεί με την πρόεδρο της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κυριάκος Μητσοτάκης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Φρίντριχ Μερτς / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

