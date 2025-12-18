Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση για το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η επιθυμία της οικογένειας

Σύνοψη από το

  • Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 73 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τα λόγια στήριξης που δέχτηκε η οικογένεια. Παράλληλα, με απόφαση της οικογένειας, εκφράστηκε η επιθυμία αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού.
  • Το τελευταίο αντίο στον αξέχαστο ηθοποιό θα πουν οι άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση για το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η επιθυμία της οικογένειας

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 73 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, με την κόρη του Σάρα Εσκενάζυ να εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τα λόγια στήριξης που δέχτηκε η οικογένεια.

Σε ανάρτησή της την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η Σάρα έγραψε: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας», ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες μετά τον χαμό του πατέρα της.

Παράλληλα, με απόφαση της οικογένειας, εκφράστηκε η επιθυμία αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του μέσα από μια πράξη προσφοράς.

Το τελευταίο αντίο στον αξέχαστο ηθοποιό θα πουν οι άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, το μεσημέρι.

