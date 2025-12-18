Αμερικανικά στρατεύματα στον Ισημερινό για «προσωρινή» επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Σύνοψη από το

  • Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίτο ανήγγειλε «προσωρινή» επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών στον Ισημερινό, με ανάπτυξη προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας.
  • Ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε βασικό κόμβο διαμετακόμισης κοκαΐνης, με την επιχείρηση να στοχεύει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κατά των ναρκωτρομοκρατών.
  • Η κοινή επιχείρηση με την πολεμική αεροπορία του Ισημερινού θα λάβει χώρα στη Μάντα, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης διμερούς στρατηγικής συμφωνίας ασφαλείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αμερικανικά στρατεύματα στον Ισημερινό για «προσωρινή» επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίτο ανήγγειλε χθες Τετάρτη «προσωρινή» επιχείρηση εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας στον Ισημερινό, χώρα η οποία έχει μετατραπεί σε βασικό κόμβο διαμετακόμισης κοκαΐνης στην περιοχή, στο πλαίσιο διμερούς στρατηγικής συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ των κυβερνήσεων των δυο κρατών.

Η άφιξη στρατευμάτων των ΗΠΑ στον Ισημερινό ανακοινώνεται καθώς η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη από το καλοκαίρι αρμάδας στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και βομβαρδίζει πλεούμενα στο όνομα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις αυτές, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς, ΜΚΟ και αξιωματούχους του ΟΗΕ, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο.

Η πρεσβεία εξέφρασε χθες την ικανοποίησή της για την προσεχή ανάπτυξη προσωπικού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας «για προσωρινή επιχείρηση σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία του Ισημερινού στη Μάντα», στις ακτές στον Ειρηνικό (νοτιοδυτικά), χωρίς να διευκρινίσει ούτε των αριθμό των στρατιωτικών που θα σταλούν στη χώρα, ούτε τη διάρκεια της παρουσίας τους.

Χωρίς να αναφέρει πότε, το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού έκανε γνωστό ότι αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν «υλικό στρατιωτικής φύσης» κατέφθασαν στη χώρα πριν από μερικές ημέρες.

«Η επιχείρηση θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ισημερινού να δρουν εναντίον των ναρκωτρομοκρατών, ιδίως βελτιώνοντας τη συγκέντρωση πληροφοριών και τις δυνατότητες του αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, και σχεδιάστηκε για την προστασία των ΗΠΑ και του Ισημερινού έναντι των κοινών απειλών», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική, ανέφερε πως η κοινή επιχείρηση «θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε και να εξαρθρώσουμε οδούς διακίνησης ναρκωτικών και να υποτάξουμε αυτούς που νομίζουν πως μπορούν να καταλάβουν τη χώρα».

Η Ουάσιγκτον και το Κίτο υπέγραψαν το 2023 διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. «Αυτή η κοινή βραχυπρόθεσμη προσπάθεια εγγράφεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διμερούς στρατηγικής συμφωνίας για την ασφάλεια, δυνάμει των ισχυουσών συμφωνιών και της νομοθεσίας του Ισημερινού», κατά την ανακοίνωση.

Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος Νομπόα υπέστη ήττα όταν οι πολίτες απέρριψαν στο δημοψήφισμα που προώθησε προσωπικά την επιστροφή μόνιμων ξένων στρατιωτικών βάσεων. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία διατηρούσε για μια δεκαετία, ως το 2009, βάση στη Μάντα.

Τα λιμάνια τόσο στη Μάντα όσο και στη Γουαγιακίλ έχουν γίνει μείζονες κόμβοι διακίνησης κοκαΐνης που παράγονται στην Κολομβία και το Περού, χώρες που γειτονεύουν με τον Ισημερινό και κατατάσσονται αντίστοιχα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής. Η χώρα, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, μετατράπηκε στην πορεία των ετών σε πεδίο μάχης συμμοριών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Τέσσερις νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι προχώρησαν σε πλήγμα κατά ύποπτ...
03:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βραζιλία: Το Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του πρώην προέδρου Μπολσονάρου

Σχέδιο νόμου που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ποινή του πρώην προέδρου της άκρας δεξιά...
02:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Νυχτερινό… μπλόκο αγροτών μπροστά από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Πάνω από 100 τρακτέρ απέκλεισαν την λεωφόρο

Ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, όταν πάνω από 100 τρακ...
00:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βέλγους πολιτικούς και επικεφαλής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στοχοποιεί η Μόσχα για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών, Βέλγοι πολιτικοί και ανώτατα στελέχη του...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα