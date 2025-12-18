Ρωσία: Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ – Αναφορές για θύματα

  • Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε το νότιο ρωσικό λιμάνι του Ροστόφ, καθώς ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν πλοίο, γεγονός που επιβεβαίωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.
  • Το αεροπορικό πλήγμα οδήγησε στον θάνατο ναυτικών που βρίσκονταν εν πλω, με τον κυβερνήτη να αναφέρει: «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους».
  • Ζημιές υπέστη και ένα πολυώροφο κτίριο υπό κατασκευή, ενώ δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ – Αναφορές για θύματα

Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε το νότιο ρωσικό λιμάνι του Ροστόφ, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν πλοίο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μέλη του πληρώματος. Το γεγονός επιβεβαίωσε το πρωί της Πέμπτης ο περιφερειακός κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Όπως ανέφερε, το αεροπορικό πλήγμα έπληξε το πλοίο, οδηγώντας στον θάνατο ναυτικών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εν πλω. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», έγραψε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή σκιαγράφησε τη σοβαρότητα της επίθεσης, η οποία φέρεται να είχε άμεσο και θανατηφόρο αντίκτυπο στο πλήρωμα του σκάφους.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κυβερνήτης πρόσθεσε πως ζημιές υπέστη και ένα πολυώροφο κτίριο που ήταν υπό κατασκευή, ενώ δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Το χτύπημα δεν περιορίστηκε στο πλοίο και το λιμάνι, αλλά επηρέασε και τμήματα του αστικού ιστού, συμπληρώνοντας την εικόνα της καταστροφής.

Πηγή: Reuters

