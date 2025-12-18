Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 2-1 πεν. (1-1 κ.δ.): Οι Γάλλοι σήκωσαν και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ που έπιασε 4 πέναλτι

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, επικρατώντας της Φλαμένγκο με 2-1 στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Ματβέι Σαφόνοφ, που απέκρουσε τέσσερα συνεχόμενα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του τελικού, όπως και η παράταση, έληξαν 1-1, με τον Ρώσσο γκολκίπερ να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κρίσιμη στιγμή.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο “Ahmad bin Ali Stadium” της Αλ-Ραγιάν, στο Κατάρ, με την Παρί να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Στο 9ο λεπτό ο Φαμπιάν Ρουίθ βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η γαλλική ομάδα δεν πτοήθηκε και άνοιξε το σκορ στο 38’, όταν ο Κβαρατσκέλια εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη συνεργασία του με τον Ντουέ και με κοντινή προβολή έκανε το 1-0.

Στην επανάληψη, η Φλαμένγκο αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσια. Στο 60’ ο Μαρκίνιος υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Ντε Αρασκαέτα, και στο 62’ ο Ζορζίνιο το εκτέλεσε εύστοχα, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία από εκείνη που έπεσε ο Σαφόνοφ.

Το σκορ δεν άλλαξε στην παράταση, κι έτσι ο τίτλος κρίθηκε στα πέναλτι, όπου ο Σαφόνοφ έγραψε ιστορία. Ο Ρώσος τερματοφύλακας είπε «Stop» σε τέσσερα πέναλτι των Βραζιλιάνων και χάρισε στην Παρί το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της ιστορίας της.

Η σειρά των πέναλτι:

Ντε Λα Κρουζ 0-1

Βιτίνια 1-1

Νίγκες: απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Ντεμπελέ: άουτ

Πέδρο: απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Μέντες 2-1

Περέιρα: απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Μπαρκολά: απέκρουσε ο Ρόσι

Αραούχο: απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Διαιτητές: Ι. Έλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: 33’ Ρουίθ, 44’ Βιτίνια, 87’ Πάτσο – 20’ Ζορζίνιο, 24’ Άλεξ Σάντρο, 64’ Πούλγκαρ, 96’ Νίγκες, 120’+2’ Ζουνίνιο (εκτός γηπέδου)

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (105’ Εντζαντού), Κανγκ-Ιν (35’ λ.τρ. Μαγιουλού, 64’ Μπαρκολά), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (79’ Ντεμπελέ).

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (Φελίπε Λουίς): Ρόσι, Βαρέλα, Ορτίς, Περέιρα, Σάντρο, Πούλγκαρ (75’ Ντε λα Κρουζ), Ζορζίνιο (75’ Νίγκες), Καράσκαλ (56’ Πέδρο), Ντε Αρασκαέτα (74’ Έβερτον), Πλάτα (108’ Σαμουέλ Λίνο), Πίντο (90’+2’ Λουίς Αραούχο).