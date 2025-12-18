Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 2-1 πεν. (1-1 κ.δ.): Οι Γάλλοι σήκωσαν και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ που έπιασε 4 πέναλτι

  • Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, επικρατώντας της Φλαμένγκο με 2-1 στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.
  • Ήρωας της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ματβέι Σαφόνοφ, ο οποίος απέκρουσε τέσσερα συνεχόμενα πέναλτι των Βραζιλιάνων.
  • Η κανονική διάρκεια του τελικού, όπως και η παράταση, έληξαν 1-1, με τον Κβαρατσκέλια να ανοίγει το σκορ για την Παρί και τον Ζορζίνιο να ισοφαρίζει για τη Φλαμένγκο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 2-1 πεν. (1-1 κ.δ.): Οι Γάλλοι σήκωσαν και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ που έπιασε 4 πέναλτι
Πηγή Apnews.com

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, επικρατώντας της Φλαμένγκο με 2-1 στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Ματβέι Σαφόνοφ, που απέκρουσε τέσσερα συνεχόμενα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του τελικού, όπως και η παράταση, έληξαν 1-1, με τον Ρώσσο γκολκίπερ να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κρίσιμη στιγμή.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο “Ahmad bin Ali Stadium” της Αλ-Ραγιάν, στο Κατάρ, με την Παρί να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Στο 9ο λεπτό ο Φαμπιάν Ρουίθ βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η γαλλική ομάδα δεν πτοήθηκε και άνοιξε το σκορ στο 38’, όταν ο Κβαρατσκέλια εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη συνεργασία του με τον Ντουέ και με κοντινή προβολή έκανε το 1-0.

Στην επανάληψη, η Φλαμένγκο αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσια. Στο 60’ ο Μαρκίνιος υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Ντε Αρασκαέτα, και στο 62’ ο Ζορζίνιο το εκτέλεσε εύστοχα, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία από εκείνη που έπεσε ο Σαφόνοφ.

Το σκορ δεν άλλαξε στην παράταση, κι έτσι ο τίτλος κρίθηκε στα πέναλτι, όπου ο Σαφόνοφ έγραψε ιστορία. Ο Ρώσος τερματοφύλακας είπε «Stop» σε τέσσερα πέναλτι των Βραζιλιάνων και χάρισε στην Παρί το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της ιστορίας της.

Η σειρά των πέναλτι:

  • Ντε Λα Κρουζ 0-1
  • Βιτίνια 1-1
  • Νίγκες: απέκρουσε ο Σαφόνοφ
  • Ντεμπελέ: άουτ
  • Πέδρο: απέκρουσε ο Σαφόνοφ
  • Μέντες 2-1
  • Περέιρα: απέκρουσε ο Σαφόνοφ
  • Μπαρκολά: απέκρουσε ο Ρόσι
  • Αραούχο: απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Διαιτητές: Ι. Έλφαθ (ΗΠΑ)
Κίτρινες: 33’ Ρουίθ, 44’ Βιτίνια, 87’ Πάτσο – 20’ Ζορζίνιο, 24’ Άλεξ Σάντρο, 64’ Πούλγκαρ, 96’ Νίγκες, 120’+2’ Ζουνίνιο (εκτός γηπέδου)
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (105’ Εντζαντού), Κανγκ-Ιν (35’ λ.τρ. Μαγιουλού, 64’ Μπαρκολά), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (79’ Ντεμπελέ).
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (Φελίπε Λουίς): Ρόσι, Βαρέλα, Ορτίς, Περέιρα, Σάντρο, Πούλγκαρ (75’ Ντε λα Κρουζ), Ζορζίνιο (75’ Νίγκες), Καράσκαλ (56’ Πέδρο), Ντε Αρασκαέτα (74’ Έβερτον), Πλάτα (108’ Σαμουέλ Λίνο), Πίντο (90’+2’ Λουίς Αραούχο).

