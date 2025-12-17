Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο – Η μήνυση και οι νέες δηλώσεις

Την πόρτα της εξόδου από την ευρωομάδα του έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, έπειτα από την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του για ξυλοδαρμό ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Ο ευρωβουλευτής με ανάρτησή του στα social media υποστήριξε ότι προκλήθηκε από τον δημοσιογράφο, ωστόσο παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λανθασμένα. Ο Νίκος Γιαννόπουλος γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά σε βάρος του Νίκου Παππά και στην Ελλάδα, καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Το περιστατικό στο Στρασβούργο – Αναζητείται ο Νίκος Παππάς στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης, ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις». Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και όταν έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» φέρεται να ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ. Σύμφωνα με το news247.gr, o Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Παππάς

Εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφος για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, «έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του». Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

LEFT: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή του Νίκου Παππά

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωομάδα Left, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, ενημέρωσε την ευρωομάδα για την επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει διαγραφεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία στο γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αναφέρει η ανακοίνωση της ευρωομάδας.

Δείτε την ανακοίνωση

Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

Για την μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για ξυλοδαρμό, τοποθετήθηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17.12), λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού, ο δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας πως παρά το σοκ που υπέστη από την επίθεση του Νίκου Παππά, είναι καλά.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα βγει πουθενά» και «δεν έχει κάτι άλλο να πει», καθώς όπως λέει «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου:

Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση – Δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη μήνυση για ξυλοδαρμό που κατέθεσε σε βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Όποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Απο σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης» αναφέρει αρχικά ο Νίκος Παππάς σε story στο Instagram.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση. Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες» προσθέτει.

Νίκος Γιαννόπουλος για Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα του κάνω ασφαλιστικά»

Μετά τις αναρτήσεις του Νίκου Παππά στα social media, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε στο action24.gr για την επίθεση που δέχθηκε και έκανε σαφές πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή.

Ο κ. Γιαννόπουλος περιέγραψε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό τη στιγμή που βρισκόταν με άλλους συναδέλφους του σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου.

«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και έπειτα από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».

«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου απάντησε “πάμε έξω να λογαριαστούμε”» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος και διευκρίνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ευρωβουλευτής θα τον χτυπούσε. «Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω», περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παππά.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι αμέσως μετά επέστρεψε, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το τι είχε συμβεί και μετά ο Νίκος Παππάς έδειχνε να το ξανασκέφτεται και να εμφανίζεται απολογητικός… «Με είχε λούσει όμως με διάφορα κοσμητικά επίθετα και σχολίαζε την εμφάνισή μου» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του σημείωσε ότι το χτύπημα ήταν αναίτιο. Δεν είχε επαφή μαζί του τα τελευταία επτά χρόνια από όταν έφυγε από το αθλητικό ρεπορτάζ.

«Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο έστειλε δύο – τρία μηνύματα στο Whatsapp απολογητικά αλλά και αυτά τα έσβησε μετά. Μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία…».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος είπε επίσης ότι θα ξεκινήσει διαδικασία νομική σε βάρος του και στην Ελλάδα και θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα. «Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Και αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αδικαιολόγητα» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο ευρωβουλευτής «παραδέχθηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο και τους συναδέλφους του ότι παραφέρθηκε και με χτύπησε».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΣΗΕΑ:

«Συγκεκριμένα, το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή και μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του Ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Ευρωβουλευτή του».

Παύλος Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει

«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκη.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Ζαχαριάδης για Μαρινάκη: «Άστο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε»

«Ήταν 3 Ιουλίου 2024… Θέση για το συμβάν της χειροδικίας του Λευτέρη Αυγενάκη πήρε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι “συμπεριφορές του τύπου “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;” δεν γίνονται ανεκτές και κρίνονται ακαριαία” . Το συμβάν ήταν η δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζει τον Λευτέρη Αυγενάκη να χειροδικεί σε βάρος υπαλλήλου στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Ήταν 20 Δεκεμβρίου 2024… Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ ο Λευτέρης Αυγενάκης. Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, απαντώντας στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ήταν 3 Ιουλίου 2024… Θέση για το συμβάν της χειροδικίας του Λευτέρη Αυγενάκη πήρε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι «συμπεριφορές του τύπου “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;” δεν γίνονται ανεκτές και κρίνονται ακαριαία». Το συμβάν ήταν η δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζει… https://t.co/KL7j7jPbKp — Costas Zachariadis (@CZachariadis) December 17, 2025

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του. Όπως υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ «πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

ΚΚΕ: Καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», τονίζει ο Περισσός σε ανακοίνωσή του. «Πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει “νερό στον μύλο” εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων», καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ.