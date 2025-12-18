Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η κόρη της Πάολα στο κοινό – Η ατάκα Λαζόπουλου που την έκανε να «κοκκινήσει»

Γιορτινή διάθεση και ευχάριστες στιγμές γέμισε η αποψινή, τελευταία για το 2025, εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο στούντιο για το φινάλε πριν τις γιορτές, ξεχώρισε και η κόρη της Πάολα, η Παολίνα Ζογλοπίτη. Η νεαρή παρακολούθησε διακριτικά την εκπομπή, χωρίς να τραβά τα βλέμματα, μέχρι τη στιγμή που ο Λαζόπουλος την εντόπισε ανάμεσα στο κοινό.

Μόλις ο παρουσιαστής αντιλήφθηκε την παρουσία της, σταμάτησε την κανονική ροή του προγράμματος και με χαμόγελο της απευθύνθηκε λέγοντας: «Εσύ μοιάζεις πάρα πολύ στη μάνα σου». Η Παολίνα χαμογέλασε με αμηχανία, χωρίς να κρύψει τη συστολή της, ενώ όταν ο παρουσιαστής ανέφερε και το όνομά της, προσπάθησε να κρυφτεί παιχνιδιάρικα κάτω από την κουκούλα της. Η αντίδρασή της σκόρπισε χαμόγελα και χειροκροτήματα στο κοινό, ολοκληρώνοντας με έναν γλυκό τόνο τη βραδιά.