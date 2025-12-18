Μιχάλης Αεράκης: «Της είπα “θέλω να κάνουμε σπιτικό, αλλά υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις…”»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Μιχάλης Αεράκης, μιλώντας με τον δικό του, άμεσο τρόπο για τις αλλαγές στην κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη βαθιά του αγάπη για τη γυναίκα που έχει στο πλευρό του εδώ και 45 χρόνια.

Ο ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια του όταν αναφέρθηκε στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας πως η αυθεντικότητα έχει χαθεί, ακόμα και στις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής. «Ζούμε σε εποχές πλαστικοποίησης. Τα πάντα είναι πλαστικά, ακόμα και τα λουλούδια είναι πλαστικά. Πηγαίνουμε στα νεκροταφεία να τιμήσουμε ένα πρόσωπο και στο ανθοπωλείο έχουμε πλαστικά λουλούδια. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ψεύτικες», είπε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε μάλιστα πως «υπάρχει μια ψευτιά μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί η εξέλιξη είναι τέτοια που μας θέλει να είμαστε σε αυτή την πλαστικοποίηση».

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε με συγκίνηση για τη σύζυγό του και τον γάμο τους, που μετρά ήδη τέσσερις δεκαετίες και κάτι. «Είμαστε με τη σύζυγό μου 45 χρόνια. Η κόλλα που μας κράτησε μαζί ήταν ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση. Ξέρει πολύ καλά τι δουλειά κάνω κι εγώ ξέρω τι γυναίκα έχω», είπε. Θυμήθηκε μάλιστα τη στιγμή που αποφάσισε να νοικοκυρευτεί: «Της είπα “θέλω να κάνω οικογένεια μαζί σου”, γιατί μέχρι τότε ήμουν σε μια ασωτία. Κάποια στιγμή είπα “κάτσε καλά” και τότε γνώρισα τη γυναίκα μου, το 1980, στο χωριό μου, σε κάποιες εκδηλώσεις για τον Χατζιδάκι».

Πριν όμως προχωρήσουν, της ξεκαθάρισε πως για να μπορέσουν να φτιάξουν μαζί σπιτικό, υπήρχαν τρεις βασικοί όροι. Όπως εξήγησε: «Μετά από τρία χρόνια της είπα “θέλω να κάνουμε σπιτικό, αλλά υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Σκέψου το 48 ώρες και πες μου”. Πρώτον, ο ηθοποιός είναι ένα επάγγελμα ανασφαλέστατο, που σημαίνει στριμωξίδι. Δεύτερον, ο ηθοποιός είναι τσιγγάνος, μια εδώ μια εκεί. Και τρίτον, έχει πειρασμούς». Όπως αποκάλυψε όμως, η απάντηση της γυναίκας του ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Μου είπε ότι δεν είναι ανάγκη να το σκεφτώ, το έχω σκεφτεί και σου λέω “ναι”».