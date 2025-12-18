GNTM: Με δάκρυα τον αποχαιρέτησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν από τον ημιτελικό – «Αισθάνομαι πολύ παράξενα»

  • Το GNTM έχει μπει στην τελική ευθεία, με το κοινό να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του φετινού μεγάλου νικητή ή της μεγάλης νικήτριας. Το βράδυ της Τετάρτης οι τηλεθεατές παρακολούθησαν ένα ακόμη επεισόδιο με εξελίξεις.
  • Ο Ανέστης εξασφάλισε την πρόκριση στον ημιτελικό, ενώ Εντουάρντο και Ξένια βρέθηκαν στο κρίσιμο σημείο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνθηκε στους δυο διαγωνιζόμενους.
  • Ο Εντουάρντο ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δηλώνει πως «το συναίσθημα σ’ αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό», εξηγώντας την παραμονή της Ξένιας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
GNTM: Με δάκρυα τον αποχαιρέτησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν από τον ημιτελικό – «Αισθάνομαι πολύ παράξενα»

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το GNTM, με το κοινό να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του φετινού μεγάλου νικητή ή της μεγάλης νικήτριας του ριάλιτι μόδας του Star. Όπως έγινε γνωστό, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να γραφτεί ο επίλογος του κύκλου και να αποκαλυφθεί ποιος ή ποια θα κατακτήσει την κορυφή.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν ένα ακόμη επεισόδιο που έφερε εξελίξεις. Οι παίκτες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική δοκιμασία, έχοντας δίπλα τους την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία τους έδωσε πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση. Στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, όπως συνηθίζεται, όλοι οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στο πλατό για να δεχτούν την κριτική των Έντι Γαβριηλίδη, Λάκη Γαβαλά και Άγγελου Μπράτη, ενώ τα «εισιτήρια» για την επόμενη φάση μοιράστηκαν από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έδωσε το παρών πλάι στην κριτική επιτροπή, όχι μόνο για να μεταφέρει τη δική της εμπειρία από τη φωτογράφιση, αλλά και για να σχολιάσει με ειλικρίνεια τις προσπάθειες των παικτών.

Ο Ανέστης ήταν αυτός που ξεχώρισε και εξασφάλισε την πρόκριση στον ημιτελικό, έχοντας την καλύτερη λήψη της βραδιάς. Αντίθετα, Εντουάρντο και Ξένια βρέθηκαν στο… κρίσιμο σημείο, περιμένοντας την τελική ετυμηγορία από τα χείλη της παρουσιάστριας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνθηκε στους δυο διαγωνιζόμενους λέγοντας: «Αισθάνομαι πολύ παράξενα που είστε απέναντί μου. Αυτό το ντουέτο είναι κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ότι θα δω σε αποχώρηση, αλλά μπορεί στον τελικό. Όσο περνούν οι μέρες, δυσκολεύουν τα πράγματα και για εμάς. Μας είναι πολύ δύσκολο και σε μένα πάρα πολύ, γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί σας και σας έχω βάλει στην καρδιά μου και είχα την ευκαιρία να είμαι σ’ αυτό το GNTM που είστε και εσείς. Που είστε παιδιά που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, που είστε φρέσκα, καθαρά και καλά παιδιά και έχετε αυτή την καλή ενέργεια και την καλή θέληση να πάτε παρακάτω».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το συναίσθημα σ’ αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό, η ψυχή μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ξένια συνεχίζει μαζί μας και περνάει στον ημιτελικό».

Έτσι, ο Εντουάρντο ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, πλησίασε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου για μια τελευταία αγκαλιά, πριν αποχωρήσει οριστικά από το ριάλιτι μόδας του STAR.

