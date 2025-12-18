Αυστραλία: Κυβερνητική δέσμευση για αυστηρότερα μέτρα κατά της υποκίνησης μίσους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δεσμεύτηκε σήμερα για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων κατά του «μίσους, του διχασμού και της ριζοσπαστικοποίησης», μετά την αιματηρή επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους την Κυριακή.

«Είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε αυτή τη σατανική μάστιγα, πολλά περισσότερα», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, δεσμευόμενος να προωθήσει πιο αυστηρά μέτρα εναντίον του λόγου υποκίνησης μίσους τον οποίο εκφέρουν κάποιοι ιεροκήρυκες και να ακυρώνει βίζες ανθρώπων που διασπείρουν τον λόγο μίσους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP