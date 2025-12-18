Σουδάν: Επιδρομή drone σε χωριό του Νότιου Κορντοφάν – Οκτώ νεκροί

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη έπειτα από επίθεση με drone σε χωριό στο νότιο Σουδάν, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο μαρτυρίες επιζώντων. Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Κουρκάλ, περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Καντούγκλι, πρωτεύουσας της πολιτείας Νότιου Κορντοφάν, η οποία παραμένει εδώ και ενάμιση χρόνο υπό πολιορκία από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Ένα drone έπληξε εκτοπισμένους από την Καντούγκλι κατά την άφιξή τους στο Κουρκάλ», δήλωσε στο AFP άνδρας που είχε εγκαταλείψει την πόλη μαζί με άλλους κατοίκους αναζητώντας ασφάλεια. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως αντίκρισε τα πτώματα οκτώ γυναικών στον τόπο της επίθεσης.

Οι ΔΤΥ φαίνεται πως εντείνουν τις στρατιωτικές τους κινήσεις, καθώς στο τέλος Οκτωβρίου κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ, στην επαρχία του Νταρφούρ — μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους εδώ και δυόμισι χρόνια πολέμου με τον σουδανικό στρατό. Μέσα στον Δεκέμβριο συνέχισαν την προέλασή τους προς τα ανατολικά, στην περιοχή του Κορντοφάν, θέτοντας τη Δευτέρα υπό τον έλεγχό τους τη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας.

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Περίπου 12 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί, με τους 4,3 εκατομμύρια από αυτούς να έχουν περάσει τα σύνορα σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ και το Νότιο Σουδάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή.