Οφειλές προς το Δημόσιο: Τι απαντά το υπουργείο στα σενάρια για νέα ρύθμιση

  • Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βάζει τέλος στα σενάρια για νέα εξατομικευμένη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου, Όμηρου Τσάπαλου. Ο κ. Τσάπαλος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμία σκέψη ούτε για αναβίωση 120 δόσεων για τους οφειλέτες αλλά ούτε και κάποιο είδος σύστημα προσωποποιημένων ρυθμίσεων».
  • Το υπουργείο απορρίπτει παγίως τα σενάρια περί νέας ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ ο κ. Τσάπαλος τόνισε πως «Αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε δύο άξονες όσον αφορά στη διευθέτηση των χρεών: ο πρώτος είναι οι πάγιες δόσεις των 24 σε ΚΕΑΟ και σε Εφορία και ο δεύτερος είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός».
  • Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 69,3 δισ. ευρώ, ενώ των φυσικών προσώπων σε 43 δισ. ευρώ. Το 90,4% των οφειλετών έχει χρέη έως 10.000 ευρώ.
Τέλος στα σενάρια για την υλοποίηση μιας νέας εξατομικευμένης ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο βάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διά στόματος του εκπροσώπου Τύπου, Όμηρου Τσάπαλου.

«Δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμία σκέψη ούτε για αναβίωση 120 δόσεων για τους οφειλέτες αλλά ούτε και κάποιο είδος σύστημα προσωποποιημένων ρυθμίσεων. Εμείς ως υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απορρίπτουμε παγίως τα σενάρια περί νέας ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο» διευκρινίζει o Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr.

Μάλιστα ένα από τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα για τις οφειλές ήταν πως στο τραπέζι του υπουργείου βρίσκονταν μια εξατομικευμένη ρύθμιση για την οποία κάποια από τα κριτήρια ένταξης ενός φορολογούμενου σε αυτή θα ήταν τα εξής:

  • Οι συνολικές οφειλές του είτε προς την Εφορία είτε προς τα ταμεία.
  • Το εισόδημα του το οικογενειακό
  • Η ακίνητη περιουσία του ή κινητή
  • Η κατάσταση του η οικογενειακή
  • Η ηλικία,
  • Το ιστορικό συνέπειας

Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα για τους οφειλέτες

Επίσης ο κ. Τσάπαλος αναφέρει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σήμερα για τις διευθέτηση χρεών των πολιτών. «Αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε δύο άξονες όσον αφορά στη διευθέτηση των χρεών: ο πρώτος είναι οι πάγιες δόσεις των 24 σε ΚΕΑΟ και σε Εφορία και ο δεύτερος είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Πέραν αυτών των δύο δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ορίζοντα» τονίζει.

Τα στοιχεία για τις οφειλές προς το Δημόσιο

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο είναι 69,3 δισ. ευρώ ενώ των φυσικών προσώπων είναι 43 δισ. ευρώ. Τα ίδια στοιχεία της Αρχής δείχνουν πως χρέη έως και 10.000 ευρώ έχει το 90,4% των οφειλετών ενώ το 96,5% των χρεών προέρχεται από οφειλές που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

 

