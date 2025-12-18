Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 25′ στην Αττική Οδό

  • Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό καταγράφεται στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
  • Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Βασιλίσσης Σοφίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί με έναν ελαφρά τραυματία.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με 20’-25’ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και 5’-10’ στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 25′ στην Αττική Οδό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στην κάθοδο από την Νέα Ιωνία μέχρι και το ύψος του Αιγάλεω.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Βασιλίσσης Σοφίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί. Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, με αποτέλεσμα έναν ελαφρά τραυματία, σύμφωνα με την Τροχαία.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

