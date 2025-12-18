Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος στην Καλαμάτα για τη διπλή δολοφονία

Παραδόθηκε σήμερα (18/12) ένας 30χρονος στην Καλαμάτα, για την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε βάρος του 30χρονου, εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια. Ο ίδιος, φέρεται να είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες και έχει ήδη προφυλακιστεί, μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στην υπόθεση, καθώς έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα.

Όταν πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 33χρονος ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κπάμπινγκ αρνήθηκε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και επέμεινε στην αθωότητά του. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την αλήθεια. Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν άριστη και δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ μας. Αδυνατώ να κατανοήσω πώς, ενώ υπήρξα θύμα καθώς τραυματίστηκα και εγώ από πυροβολισμό κατέληξα να αντιμετωπίζω κατηγορίες».

Ωστόσο, οι αρχές έχουν στοιχεία που τον ενοχοποιούν: οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό φονικό, αλλά και μια σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι όχι μόνο ενορχήστρωσε την δολοφονία του θείου του αλλά μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Μετά τον ανιψιό την πόρτα της ανακρίτριας είχε περάσει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο επιχειρηματίας από το Κολωνάκι και εργοδότης του 22χρονου. Ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο επί 6 ώρες.

«Είμαι αθώος. Μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο που είναι υπάλληλος μου και αυτό το κατέθεσα από την πρώτη στιγμή στην ανακρίτρια. Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες ή μέρες πριν το έγκλημα. Για μένα ήταν κάτι συνηθισμένο να μιλάω με τους υπαλλήλους μου για υποθέσεις της δουλειάς μας σε καθημερινή βάση», είπε ο επιχειρηματίας στην απολογία του.