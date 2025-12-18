Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος στην Καλαμάτα για τη διπλή δολοφονία

Σύνοψη από το

  • Παραδόθηκε σήμερα στην Καλαμάτα ένας 30χρονος για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με διεθνές ένταλμα σύλληψης να εκκρεμεί σε βάρος του για συνέργεια.
  • Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αρνήθηκε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, ωστόσο οι αρχές διαθέτουν στοιχεία, όπως συνομιλίες και εικόνες από κάμερες ασφαλείας, που τον ενοχοποιούν.
  • Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας, ενώ και ο επιχειρηματίας από το Κολωνάκι, εργοδότης του 22χρονου εκτελεστή, δήλωσε αθώος στην απολογία του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία Φοινικούντα δολοφονία
Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Παραδόθηκε σήμερα (18/12) ένας 30χρονος στην Καλαμάτα, για την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε βάρος του 30χρονου, εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια. Ο ίδιος, φέρεται να είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες και έχει ήδη προφυλακιστεί, μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στην υπόθεση, καθώς έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα.

Όταν πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 33χρονος ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κπάμπινγκ αρνήθηκε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και επέμεινε στην αθωότητά του. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την αλήθεια. Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν άριστη και δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ μας. Αδυνατώ να κατανοήσω πώς, ενώ υπήρξα θύμα καθώς τραυματίστηκα και εγώ από πυροβολισμό κατέληξα να αντιμετωπίζω κατηγορίες».

Ωστόσο, οι αρχές έχουν στοιχεία που τον ενοχοποιούν: οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό φονικό, αλλά και μια σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι όχι μόνο ενορχήστρωσε την δολοφονία του θείου του αλλά μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Μετά τον ανιψιό την πόρτα της ανακρίτριας είχε περάσει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο επιχειρηματίας από το Κολωνάκι και εργοδότης του 22χρονου. Ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο επί 6 ώρες.

«Είμαι αθώος. Μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο που είναι υπάλληλος μου και αυτό το κατέθεσα από την πρώτη στιγμή στην ανακρίτρια. Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες ή μέρες πριν το έγκλημα. Για μένα ήταν κάτι συνηθισμένο να μιλάω με τους υπαλλήλους μου για υποθέσεις της δουλειάς μας σε καθημερινή βάση», είπε ο επιχειρηματίας στην απολογία του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

«Έκανα χρόνια μανικιούρ με τζελ μέχρι που κινδύνευσαν να πέσουν» – Πώς ήταν το σημάδι στο νύχι που την προειδοποίησε

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:52 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άστατος ο καιρός τα Χριστούγεννα: Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης «ξεκλειδώνει» κακοκαιρίες – Πώς θα εξελιχθεί έως την Πρωτοχρονιά

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ η Πρ...
08:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Αλιφέρη: «Καλή σου ξεκούραση ακριβέ μου φίλε και αδελφέ» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Συγκινεί η Μαρία Αλιφέρη με την ανάρτησή της για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελ...
08:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας – Η απόφαση της οικογένειάς του

Το μεσημέρι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ...
07:41 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανυποχώρητοι στα μπλόκα – Στις Σέρρες σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής

Κρίσιμη είναι η συνεδρίαση για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα