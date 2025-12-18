e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Προτελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σύνοψη από το

  • Το συνολικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν επιδόματα ανεργίας, δώρα Χριστουγέννων, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας και ποσά για προγράμματα απασχόλησης σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

08:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οφειλές προς το Δημόσιο: Τι απαντά το υπουργείο στα σενάρια για νέα ρύθμιση

Τέλος στα σενάρια για την υλοποίηση μιας νέας εξατομικευμένης ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο...
08:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Πώς υπολογίζεται και τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν θα το λάβουν

Από χθες, Τετάρτη (17/12), άρχισε η εφαρμογή του εκτεταμένου προγράμματος πληρωμών με περισσότ...
07:19 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Επιπλέον φόρους θα πληρώσουν το 2026 όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει το 2025 ηλεκτρ...
06:55 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Επιχειρήσεις: Έρχονται νέα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων – Τα σχέδια για την προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος

Η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί το νέο...
