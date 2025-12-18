Ντόναλντ Τραμπ: Παρουσίασε τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής του – Σκληρή κριτική στον Τζο Μπάιντεν

Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απηύθυνε στις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την ομιλία του, υποστήριξε ότι η διακυβέρνησή του εργάζεται με στόχο να στηρίξει τους πολίτες που, όπως είπε, κρατούν τη χώρα «όρθια» και «σε λειτουργία».

«Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump Adminsitration policies are boosting take-home pay at a historic pace. Under Biden, real wages plummeted by $3,000 dollars. Under Trump, the typical factory worker has seen a real wage increase of $1,300 dollars. pic.twitter.com/roNxQhiUqq — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Στη συνέχεια, επέρριψε την ευθύνη για τον υψηλό πληθωρισμό στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ενώ παράλληλα υποστήριξε πως η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης.

Αναφερόμενος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), δήλωσε πως ο επόμενος επικεφαλής θα είναι άτομο που θα υποστηρίζει σθεναρά τη μείωση των επιτοκίων, ενώ πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ.