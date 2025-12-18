Κτηνοτρόφοι: Με δάκρυα στα μάτια ζουν τον εφιάλτη των άδειων στάβλων – «Καταστράφηκαν οι ζωές μας»

Δραματικές στιγμές βιώνουν οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, από την Αχαΐα μέχρι την Κρήτη, καθώς η ευλογιά έπληξε σφοδρά τον κλάδο, αφανίζοντας κοπάδια, αδειάζοντας στάβλους και στερώντας εισοδήματα από οικογένειες που ζούσαν για δεκαετίες από την κτηνοτροφία.

Αν και περίμεναν να διαθέσουν το κρέας στην αγορά των Χριστουγέννων και να ενισχυθούν οικονομικά από το γάλα που θα πουλούσαν, τώρα βλέπουν τις ζωοτροφές στοιβαγμένες στις αποθήκες και καμία ελπίδα για το αύριο, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ακόμα πιο ακριβά για το αρνί. Οι κτηνοτρόφοι υπολόγιζαν να διοχετεύσουν στην αγορά εκατοντάδες τόνους κρέατος και να εξασφαλίσουν παράλληλα ένα βασικό εισόδημα από τις πωλήσεις γάλακτος στις γαλακτοβιομηχανίες.

Σήμερα, όμως, δηλώνουν ότι δεν έχει απομείνει τίποτα. Κάθε μέρα αντικρίζουν τους στάβλους άδειους και τις ακριβοπληρωμένες ζωοτροφές να μένουν αχρησιμοποίητες. «Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας», είπαν με απόγνωση.

Η κτηνοτρόφος Μαίρη Μάρου περιγράφει με πόνο την απώλεια: «Ερχόσουν εδώ και τα έβλεπες όλα γεμάτα. Δεν περιγράφεται αυτό. Όσα χρήματα και αν μας δώσουν, δεν μπορούν να αναπληρώσουν αυτό που χάσαμε». Για δεκαετίες φρόντιζε τα ζώα της, όμως η ευλογιά αφάνισε το κοπάδι των 600 προβάτων που είχε, αφήνοντας την ίδια και την οικογένειά της χωρίς κανένα στήριγμα. Έπειτα από 50 χρόνια στην κτηνοτροφία, το μόνο που της απέμεινε είναι η καθημερινή θέα του χώρου όπου θανατώθηκαν τα ζώα της. «Κάθε μέρα είμαστε μπροστά στα ζώα, σηκωνόμαστε και πατάμε πάνω στα ζώα. Δεν υπάρχει χειρότερο ψυχολογικό κομμάτι από αυτό. Σκεφτόμουν πώς τα έριχναν με τον φορτωτή και ήμουν έτοιμη κι εγώ να πέσω μέσα στη γούρνα. Πρόβατα 50 ετών, μια ζωή, για 2 ώρες τελείωσαν», λέει.

Στην Αχαΐα, οι εικόνες είναι παρόμοιες. Οι κτηνοτρόφοι δεν πηγαίνουν πλέον στις στάνες τους, αφού δεν έχει απομείνει ούτε ένα ζώο. «Χάνουμε τα χρήματά μας, καταστρέφονται οι ζωές μας», τονίζουν. Η κτηνοτρόφος Χρυσάφη Τεντοπούλου εξηγεί ότι φέτος δεν μπορεί καν να πάρει δώρο στα εγγόνια της, καθώς έχασε και το εισόδημα από το γάλα που υπολόγιζε να πουλήσει. «Ήρθαν, μας τα πήρανε, μας ξεκλήρισαν. Χάσαμε τα αρνιά, χάσαμε και το γάλα. Από τέλος Οκτώβρη αρμέγουμε. Αφού μας πήραν τα ζώα, δεν έχω τίποτα τώρα. Έπαιρνα 7–8 χιλιάδες τον μήνα από το γάλα και φρόντιζα την οικογένειά μου, τα εγγόνια μου και τις υποχρεώσεις μου. Ερήμωσαν τα μαντριά», λέει.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Κρήτη, όπου οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς με όσα ζώα τους έχουν απομείνει. Όπως επισημαίνουν, οι καταναλωτές θα πληρώσουν φέτος πολύ ακριβά το αρνί, ενώ οι ίδιοι λαμβάνουν ψίχουλα σε σχέση με την τιμή πώλησης. «Στην ηπειρωτική χώρα είναι 9 ευρώ το αρνί και εδώ 7,5, και εκεί πιο κάτω είμαστε. Αν κι εμάς μας πλήρωναν το γάλα 1,60 αντί για 1 ευρώ που είναι τώρα, αν είχε το τριφύλλι 18 λεπτά που είναι στην ηπειρωτική χώρα και όχι 60 που είναι εδώ, δεν θα είχαμε ανάγκη τις επιδοτήσεις, δεν θα τις θέλαμε. Και παλεύουμε με νύχια και με δόντια για να επιβιώσουμε, και μόνο κατηγορίες, μόνο στοχοποίηση, για όλα φταίμε», δηλώνει ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.