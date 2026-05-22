Κιλκίς και Πέλλα: Τηλεφωνικές απάτες με «λογιστή» – Χειροπέδες σε 5 άτομα

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, συνελήφθησαν χθες (21 Μαΐου 2026) συνολικά πέντε άτομα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του «λογιστή».

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε χθες (21/5/2026) το απόγευμα σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Κιλκίς, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα, που έχει στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 13.530 ευρώ και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ανήλικος ημεδαπός και διέφυγε με όχημα που τον ανέμεναν δύο συνεργοί του.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, εντοπίστηκαν τα 3 προαναφερόμενα άτομα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης να επιβαίνουν στο όχημα και συνελήφθησαν. Στο όχημα βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 13.530 ευρώ και τα ανωτέρω κοσμήματα, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Κατασχέθηκε το όχημα, καθώς και ένα περίστροφο και 28 αβολίδωτα φυσίγγια, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε χθες (21/5/2026) το μεσημέρι σε ηλικιωμένο άνδρα σε περιοχή της Πέλλας, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι λόγω λογιστικής εκκρεμότητας έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα που έχει στο σπίτι.

Με αυτό το πρόσχημα επιχείρησαν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, το οποίο προσήλθε να παραλάβει ημεδαπός άνδρας και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας.

Επίσης συνελήφθη ακόμα ένας συνεργός του, που τον ανέμενε σε όχημα.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά: