Αγρότες: Ανυποχώρητοι στα μπλόκα – Στις Σέρρες σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής

  • Σήμερα στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών πραγματοποιείται η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπου εκπρόσωποι αγροτών από όλη τη χώρα θα χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους.
  • Οι παραγωγοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν τις κυβερνητικές προτάσεις, ενώ πρόσθετο εκνευρισμό προκάλεσε χθες το μπέρδεμα ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα την αφαίρεση του 30% του ΕΛΓΑ από τους λογαριασμούς τους.
  • Η κυβέρνηση προβλέπει έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, ωστόσο οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και ζητούν σαφείς δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κρίσιμη είναι η συνεδρίαση για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (18/12) στις 14:00 το μεσημέρι, στον Λευκώνα στις Σέρρες από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα καθίσουν εκπρόσωποι αγροτών από όλη τη χώρα, οι οποίοι θα κληθούν να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Εν τω μεταξύ, πρόσθετο εκνευρισμό και αναστάτωση προκάλεσε χθες το μπέρδεμα ανάμεσα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ που είχε ως αποτέλεσμα αντί να πληρωθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, να αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς των αγροτών το 30% του ΕΛΓΑ.

Αυτός ουσιαστικά ήταν και ο λόγος που από χθες στα περισσότερα μπλόκα οι αγρότες κράτησαν πιο σκληρή στάση με αποκλεισμούς δρόμων για περισσότερη ώρα.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση ύψους 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και 80 εκατ. ευρώ για παραγωγούς – καθώς και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Ωστόσο, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και ζητούν σαφείς δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο.

