Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας – Η απόφαση της οικογένειάς του

Σύνοψη από το

  • Το μεσημέρι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ συγγενείς και φίλοι. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
  • Η τελετή θα γίνει σήμερα, Πέμπτη στις 13:30, όπως γνωστοποίησε χθες ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο Μπιμπίλας ανέφερε: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο… Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».
  • Η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση, γράφοντας: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλειά μας». Η οικογένεια αποφάσισε αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Το μεσημέρι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ συγγενείς και φίλοι.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Όπως γνωστοποίησε χθες ο Σπύρος Μπιμπίλας η τελετή θα γίνει σήμερα, Πέμπτη στις 13:30.

«Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο, έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, έκανε την Τετάρτη (17/12/25) μία ανάρτηση, για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, με απόφαση της οικογένειας, εκφράστηκε η επιθυμία αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του μέσα από μια πράξη προσφοράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

«Έκανα χρόνια μανικιούρ με τζελ μέχρι που κινδύνευσαν να πέσουν» – Πώς ήταν το σημάδι στο νύχι που την προειδοποίησε

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:52 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άστατος ο καιρός τα Χριστούγεννα: Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης «ξεκλειδώνει» κακοκαιρίες – Πώς θα εξελιχθεί έως την Πρωτοχρονιά

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ η Πρ...
08:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Αλιφέρη: «Καλή σου ξεκούραση ακριβέ μου φίλε και αδελφέ» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Συγκινεί η Μαρία Αλιφέρη με την ανάρτησή της για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελ...
07:57 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος στην Καλαμάτα για τη διπλή δολοφονία

Παραδόθηκε σήμερα (18/12) ένας 30χρονος στην Καλαμάτα, για την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε ...
07:41 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανυποχώρητοι στα μπλόκα – Στις Σέρρες σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής

Κρίσιμη είναι η συνεδρίαση για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα