Γρίπη: Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας καλεί τους πολίτες να ξαναφορέσουν τις μάσκες τους

Καθώς η επιδημία της γρίπης κερδίζει έδαφος, η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, καλεσμένη στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ζήτησε από τους Γάλλους να φορούν μάσκα και να τηρούν τα προστατευτικά μέτρα.

«Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι όταν έχετε κρυολόγημα, είναι καλύτερο να φοράτε μάσκα επειδή έτσι αποτρέπετε την εξάπλωση» του ιού, προειδοποίησε ο υπουργός στο BFMTV. «Όλοι οι Γάλλοι το γνωρίζουν αυτό, αλλά είναι καθήκον μου να το πω».

Εδώ και αρκετές ημέρες, η επιδημία εποχικής γρίπης έχει επιταχυνθεί στη Γαλλία, όπου επηρεάζονται σχεδόν όλες οι περιοχές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

«Βλέπουμε τους συνήθεις αριθμούς. Όλη η Γαλλία έχει πληγεί, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για τα ευάλωτα άτομα, τα άτομα άνω των 65 ετών και τις έγκυες γυναίκες να εμβολιαστούν», τόνισε η Stéphanie Rist στο BFMTV. Η υπουργός επανέλαβε επίσης τη σημασία των καθημερινών προληπτικών μέτρων, όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών και ο αερισμός των δωματίων στο σπίτι.