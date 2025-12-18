Μαρία Αλιφέρη: «Καλή σου ξεκούραση ακριβέ μου φίλε και αδελφέ» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Συγκινεί η Μαρία Αλιφέρη με την ανάρτησή της για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η ηθοποιός στάθηκε στη σημαντική προσφορά του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο θέατρο, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό, σκηνοθέτη, συγγραφέα και θεατρικό παραγωγό, αλλά και για έναν υπεύθυνο διευθυντή Δραματικής Σχολής. Παράλληλα, τον χαρακτήρισε γενναιόδωρο συνάδελφο και, πάνω απ’ όλα, έναν σπάνιο άνθρωπο.

«Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε, το “φευγιό” σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου. Ήσουν πάντα ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, σπουδαίος ηθοποιός, εκλεκτός σκηνοθέτης, ευφάνταστος συγγραφέας, υπεύθυνος θεατρικός παραγωγός και διευθυντής Δραματικής Σχολής, γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ’ όλα, σπάνιος άνθρωπος.

Η Μαρία το στήριγμά σου, η Σάρα η κόρη σου η αδυναμία σου, ο Λέων ο γιος σου, το λεβεντόπαιδο και όλοι εμείς που σε αγαπήσαμε, σε αγκαλιάζουμε με πολύ ΦΩΣ για να είναι το καινούριο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο όπως και όλη σου η εδώ ζωή.

Καλή σου ξεκούραση Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε και αδελφέ».