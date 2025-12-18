Η σύζυγός του παραπονιέται για τα χρήματα που της δίνει για ψώνια κάθε μήνα – «Λέει ότι νιώθει φτωχή και της είπα να βρει δουλειά»

Σύνοψη από το

  • Ένας άνδρας μοιράστηκε ότι η νοικοκυρά γυναίκα του ένιωσε «φτωχή» βλέποντας άλλους να ξοδεύουν περισσότερα στο εμπορικό κέντρο, με την απάντησή του να της προτείνει να βρει δουλειά.
  • Ο άνδρας, με ετήσιο εισόδημα €121.000, δίνει στη σύζυγό του €930 τον μήνα για «ψυχαγωγία», ωστόσο εκείνη νιώθει ότι δεν φτάνουν και συγκρίνει τη ζωή τους με αυτή φίλων της που εργάζονται.
  • Η διαφωνία, που ξεκίνησε μετά από μια βόλτα για ψώνια, οδήγησε τον άνδρα στο Reddit για στήριξη, όπου πολλοί σχολιαστές τάχθηκαν υπέρ του, κρίνοντας τις απαιτήσεις της συζύγου μη ρεαλιστικές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Η γυναίκα του παραπονιέται για τα χρήματα που δίνουν για ψώνια κάθε μήνα - "λέει ότι νιώθει φτωχή και της είπα να βρει δουλειά". Φωτογραφία: Pexels
Η γυναίκα του παραπονιέται για τα χρήματα που δίνουν για ψώνια κάθε μήνα - "λέει ότι νιώθει φτωχή και της είπα να βρει δουλειά". Φωτογραφία: Pexels

Ένας άνδρας μοιράστηκε ότι η νοικοκυρά γυναίκα του ένιωσε «φτωχή» βλέποντας άλλους να ξοδεύουν περισσότερα στο εμπορικό κέντρο. Η απάντησή του; Να της προτείνει να βρει δουλειά! Φυσικά, την εξόργισε αμέσως.

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Τώρα η ένταση στον γάμο τους είναι διάχυτη, και ο ίδιος αναρωτιέται αν το τερμάτισε λίγο… ή πολύ! Ο άνδρας στράφηκε στην κοινότητα του Reddit για να ζητήσει στήριξη, αφού μια έντονη αντιπαράθεση με τη γυναίκα του για τα οικονομικά τον άφησε να αναρωτιέται αν ξεπέρασε τα όρια.

Η διαφωνία ξεκίνησε μετά από μια «συνηθισμένη» βόλτα για ψώνια, που όμως πυροδότησε βαθύτερες εντάσεις γύρω από τα οικονομικά, τη δουλειά και τις μακροχρόνιες προσδοκίες στον γάμο τους.

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

Ο άνδρας εξήγησε ότι και οι δύο είναι στα τέλη της δεκαετίας των 30 και παντρεμένοι εδώ και 13 χρόνια, κατά τα οποία η γυναίκα του έμεινε στο σπίτι με τα παιδιά.

Έγραψε ότι εκείνη επέλεξε να είναι νοικοκυρά γιατί «ήθελε να περνάει χρόνο με τα παιδιά και να μην χάνει τίποτα», παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε εκφράσει την επιθυμία του για ένα σπίτι με δύο εισοδήματα.

Βγήκαν ραντεβού και εκείνος προσπάθησε να τη βάλει να πληρώσει – «Ήθελε να τεστάρει αν είμαι προικοθήρας»

Καβγάς στο εμπορικό: 90 ευρώ σε αντίθεση με τα χιλιάρικα

Ο άντρας μοιράστηκε ότι έχουν δύο παιδιά, ηλικίας 14 και 11 ετών, και ότι μόνο το μικρότερο ήταν βιολογικά δικό του. Η ένταση ξεκίνησε όταν η γυναίκα του γύρισε από τα ψώνια και είπε: «Έπρεπε να δεις όλους αυτούς τους ανθρώπους με σωρούς σακούλες να ξοδεύουν πάνω από €744 και εγώ ξόδεψα μόνο €93, ένιωσα φτωχή».

Το σχόλιο τον αιφνιδίασε, και παραδέχτηκε ότι απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Λοιπόν, αν νιώθεις φτωχή, ίσως είναι ώρα να βρεις μια δουλειά», μετά από το οποίο εκείνη σταμάτησε να του μιλάει και απομακρύνθηκε.

Χαρακτηριστικά, ο άνδρας εξήγησε ότι κερδίζει €121.000 τον χρόνο μικτά και ότι ζουν σε μια πόλη με χαμηλό κόστος ζωής και μέτρια έξοδα.

Πρόσθεσε: «Της δίνω €930 το μήνα για “ψυχαγωγία” και τώρα νιώθει ότι δεν φτάνουν», διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα προορίζονταν αυστηρά για προσωπική χρήση.

Η βόλτα στο εμπορικό ήταν αποκλειστικά για εκείνη και όχι για τα νοικοκυριά ή δώρα.

Αν και παραδέχεται ότι θα μπορούσε να αυξήσει το επίδομά της, έγραψε ότι προτιμά να επενδύει το επιπλέον εισόδημα αντί να το ξοδεύει ελεύθερα.

Σύμφωνα με το ποστ, αυτή η διαφορά στις προτεραιότητες ήταν επαναλαμβανόμενο ζήτημα στον γάμο τους.

Εξήγησε ότι εκείνη επεσήμαινε τις διακοπές, τις εξορμήσεις για ψώνια ή τα καινούρια αυτοκίνητα των φίλων της, ενώ του έλεγε ότι «πρέπει να επενδύουμε λιγότερο και να ξοδεύουμε περισσότερο».

Ανταπάντησε σε αυτές τις συγκρίσεις παρατηρώντας ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες εργάζονταν κιόλας.

Έγραψε ότι πάντα της υπενθύμιζε πως «δεν πρόκειται για σύγκριση μήλων με μήλα», καθώς τα νοικοκυριά τους είχαν διαφορετικές δομές εισοδήματος.

Το Reddit παίρνει θέση: Ευρώ vs. Νοικοκυριά

Πολλοί σχολιαστές πήραν γρήγορα θέση, μεταξύ των οποίων ένας που στήριξε ξεκάθαρα τον άνδρα. «Δεν είσαι ο κακός», έγραψε, προσθέτοντας: «Έχει €930 το μήνα για να ξοδέψει για τον εαυτό της;» ενώ αναρωτιόταν γιατί εκείνη ξόδεψε μόνο €93 εκείνη την ημέρα.

«Σχολιάζω ως νοικοκυρά», έγραψε μια άλλη.

«Η γυναίκα σου ζει σε άλλη πραγματικότητα αν νομίζει ότι €930 το μήνα για “διασκέδαση” δεν φτάνουν. Είναι αρκετά για extensions βλεφαρίδων, μασάζ, θεραπείες προσώπου, κλασικά μανικιούρ και πεντικιούρ, καθώς και για αρκετά “ωραία” (αλλά όχι designer) ρούχα τον μήνα.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

«Έκανα χρόνια μανικιούρ με τζελ μέχρι που κινδύνευσαν να πέσουν» – Πώς ήταν το σημάδι στο νύχι που την προειδοποίησε

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Συνταγή του Gordon Ramsay για σπιτικές πατάτες φούρνου

Οι σπιτικές πατάτες φούρνου του Gordon Ramsay αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα στο παιχνίδι των σν...
06:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν 7 ξωτικά 15 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Λέοντες, η καρδιά σας θέλει να εκφραστεί

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:00 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, είναι τρυφεροί και αγαπούν ανιδιοτελώς

Η ζωή μπορεί να είναι ανταποδοτική, όμορφη και γεμάτη ευκαιρίες για ευγνωμοσύνη για όσους είνα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα