Η σύζυγός του παραπονιέται για τα χρήματα που της δίνει για ψώνια κάθε μήνα – «Λέει ότι νιώθει φτωχή και της είπα να βρει δουλειά»

Ένας άνδρας μοιράστηκε ότι η νοικοκυρά γυναίκα του ένιωσε «φτωχή» βλέποντας άλλους να ξοδεύουν περισσότερα στο εμπορικό κέντρο. Η απάντησή του; Να της προτείνει να βρει δουλειά! Φυσικά, την εξόργισε αμέσως.

Τώρα η ένταση στον γάμο τους είναι διάχυτη, και ο ίδιος αναρωτιέται αν το τερμάτισε λίγο… ή πολύ! Ο άνδρας στράφηκε στην κοινότητα του Reddit για να ζητήσει στήριξη, αφού μια έντονη αντιπαράθεση με τη γυναίκα του για τα οικονομικά τον άφησε να αναρωτιέται αν ξεπέρασε τα όρια.

Η διαφωνία ξεκίνησε μετά από μια «συνηθισμένη» βόλτα για ψώνια, που όμως πυροδότησε βαθύτερες εντάσεις γύρω από τα οικονομικά, τη δουλειά και τις μακροχρόνιες προσδοκίες στον γάμο τους.

Ο άνδρας εξήγησε ότι και οι δύο είναι στα τέλη της δεκαετίας των 30 και παντρεμένοι εδώ και 13 χρόνια, κατά τα οποία η γυναίκα του έμεινε στο σπίτι με τα παιδιά.

Έγραψε ότι εκείνη επέλεξε να είναι νοικοκυρά γιατί «ήθελε να περνάει χρόνο με τα παιδιά και να μην χάνει τίποτα», παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε εκφράσει την επιθυμία του για ένα σπίτι με δύο εισοδήματα.

Καβγάς στο εμπορικό: 90 ευρώ σε αντίθεση με τα χιλιάρικα

Ο άντρας μοιράστηκε ότι έχουν δύο παιδιά, ηλικίας 14 και 11 ετών, και ότι μόνο το μικρότερο ήταν βιολογικά δικό του. Η ένταση ξεκίνησε όταν η γυναίκα του γύρισε από τα ψώνια και είπε: «Έπρεπε να δεις όλους αυτούς τους ανθρώπους με σωρούς σακούλες να ξοδεύουν πάνω από €744 και εγώ ξόδεψα μόνο €93, ένιωσα φτωχή».

Το σχόλιο τον αιφνιδίασε, και παραδέχτηκε ότι απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Λοιπόν, αν νιώθεις φτωχή, ίσως είναι ώρα να βρεις μια δουλειά», μετά από το οποίο εκείνη σταμάτησε να του μιλάει και απομακρύνθηκε.

Χαρακτηριστικά, ο άνδρας εξήγησε ότι κερδίζει €121.000 τον χρόνο μικτά και ότι ζουν σε μια πόλη με χαμηλό κόστος ζωής και μέτρια έξοδα.

Πρόσθεσε: «Της δίνω €930 το μήνα για “ψυχαγωγία” και τώρα νιώθει ότι δεν φτάνουν», διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα προορίζονταν αυστηρά για προσωπική χρήση.

Η βόλτα στο εμπορικό ήταν αποκλειστικά για εκείνη και όχι για τα νοικοκυριά ή δώρα.

Αν και παραδέχεται ότι θα μπορούσε να αυξήσει το επίδομά της, έγραψε ότι προτιμά να επενδύει το επιπλέον εισόδημα αντί να το ξοδεύει ελεύθερα.

Σύμφωνα με το ποστ, αυτή η διαφορά στις προτεραιότητες ήταν επαναλαμβανόμενο ζήτημα στον γάμο τους.

Εξήγησε ότι εκείνη επεσήμαινε τις διακοπές, τις εξορμήσεις για ψώνια ή τα καινούρια αυτοκίνητα των φίλων της, ενώ του έλεγε ότι «πρέπει να επενδύουμε λιγότερο και να ξοδεύουμε περισσότερο».

Ανταπάντησε σε αυτές τις συγκρίσεις παρατηρώντας ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες εργάζονταν κιόλας.

Έγραψε ότι πάντα της υπενθύμιζε πως «δεν πρόκειται για σύγκριση μήλων με μήλα», καθώς τα νοικοκυριά τους είχαν διαφορετικές δομές εισοδήματος.

Το Reddit παίρνει θέση: Ευρώ vs. Νοικοκυριά

Πολλοί σχολιαστές πήραν γρήγορα θέση, μεταξύ των οποίων ένας που στήριξε ξεκάθαρα τον άνδρα. «Δεν είσαι ο κακός», έγραψε, προσθέτοντας: «Έχει €930 το μήνα για να ξοδέψει για τον εαυτό της;» ενώ αναρωτιόταν γιατί εκείνη ξόδεψε μόνο €93 εκείνη την ημέρα.

«Σχολιάζω ως νοικοκυρά», έγραψε μια άλλη.

«Η γυναίκα σου ζει σε άλλη πραγματικότητα αν νομίζει ότι €930 το μήνα για “διασκέδαση” δεν φτάνουν. Είναι αρκετά για extensions βλεφαρίδων, μασάζ, θεραπείες προσώπου, κλασικά μανικιούρ και πεντικιούρ, καθώς και για αρκετά “ωραία” (αλλά όχι designer) ρούχα τον μήνα.»