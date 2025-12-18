Βραχάτι: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή την φορά στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο Βραχάτι, όπου ένας 48χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε την ζωή του στο τροχαίο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και “καρφώθηκε” σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ. Ο οδηγός διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς, ο 48χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.