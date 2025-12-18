Κρήτη: Εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις ο 54χρονος «ερευνητής» που κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους γονείς του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών, ο 54χρονος που ενεπλάκη στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοουμένου, Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς φέρεται να εξαπάτησε την οικογένειά του.

Ο 54χρονος, έχει οδηγηθεί ήδη ενώπιων των εισαγγελικών αρχών από χθες, ωστόσο πήρε προθεσμία για αύριο Παρασκευή όπου θα δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού που εξακολουθεί να αγνοείται για 10η ημέρα. Ο ίδιος είχε προσεγγίσει τους γονείς του, αναφέροντάς τους ότι μπορεί να εντοπίσει στίγμα του μέσω μίας δικής του εφεύρεσης που κάνει χρήση κβαντικής τεχνολογίας και δορυφόρων.

Έτσι, χρησιμοποίησε δείγμα DNA (τρίχες) του 33χρονου και οδήγησε τις αστυνομικές αρχές μάλιστα σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην πόλη των Χανίων, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο του εξαφανισμένου, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποιο ίχνος του νεαρού εκεί. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, «συμφώνησε ως αμοιβή 5.000 ευρώ για την εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας εντοπισμού, στο πλαίσιο των ερευνών για την ανεύρεση του».

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δε στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ενημέρωση που έγινε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την εμπλοκή του 54χρονου “ερευνητή” και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για απόπειρά ή και τελεσθείσα απάτη σε βάρος και άλλων ατόμων, στο πλαίσιο -και πάλι- ερευνών που διεξήγαγε. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει ίδιος τρόπος δράσεις για υπηρεσίες που προσέφερε με αμοιβή, ώστε να εντοπίσει και πάλι ανθρώπους που αναζητούνταν.

Την ίδια ώρα, οι αρχές «χτενίζουν» από την προηγούμενη εβδομάδα την ευρύτερη περιοχή που βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού, δυστυχώς χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του εξαφανισμένου μέχρι στιγμής. Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.

Νέες πληροφορίες ωστόσο, τις οποίες ελέγχουν με προσοχή οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, αναφέρουν πως έχουν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, δυτικά της πόλης των Χανίων, τις προηγούμενες ημέρες, με περιγραφές που συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί έχουν ανοίξει τον κύκλο ερευνών και εκτός του Δήμου Αποκορώνου, προς τις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά, όπου υπήρξαν αναφορές ότι είχε περάσει και μάλιστα πεζός.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.