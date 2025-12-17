Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 54χρονου – Ζήτησε 5.000 ευρώ από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνελήφθη για απάτη σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, στην Κρήτη.

Ο 54χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού από περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 54χρονος εμφανίστηκε ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού και προσέγγισε οικείους του 33χρονου από τους οποίους ζήτησε 5.000 ευρώ για να εφαρμόσει εξειδικευμένη τεχνολογία εντοπισμού για την ανεύρεσή του.

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δεν στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται από τις τις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε ίχνη του αγνοούμενου χρησιμοποιώντας μεθόδους που βασίζονται στην «κβαντική τεχνολογία», κάνοντας χρήση τριχών του 33χρονου και ειδικής συσκευής, ενώ ανέφερε πως τα σήματα οδηγούσαν στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Σούδας. Οι ισχυρισμοί του κρίθηκαν αναξιόπιστοι από τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι γονείς του αγνοούμενου ενδέχεται να εξαπατήθηκαν και έτσι προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων.