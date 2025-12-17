Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 54χρονου – Ζήτησε 5.000 ευρώ από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής στην Κρήτη, κατηγορούμενος για απάτη σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου.
  • Ο συλληφθείς φέρεται να ζήτησε 5.000 ευρώ από την οικογένεια του αγνοούμενου, ισχυριζόμενος ότι θα τον εντόπιζε μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και εξειδικευμένου εξοπλισμού.
  • Οι ισχυρισμοί του κρίθηκαν αναξιόπιστοι από τις αρχές, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος γιατρού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 54χρονου – Ζήτησε 5.000 ευρώ από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνελήφθη για απάτη σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, στην Κρήτη.

Ο 54χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού από περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 54χρονος εμφανίστηκε ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού και προσέγγισε οικείους του 33χρονου από τους οποίους ζήτησε 5.000 ευρώ για να εφαρμόσει εξειδικευμένη τεχνολογία εντοπισμού για την ανεύρεσή του.

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δεν στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται από τις τις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε ίχνη του αγνοούμενου χρησιμοποιώντας μεθόδους που βασίζονται στην «κβαντική τεχνολογία», κάνοντας χρήση τριχών του 33χρονου και ειδικής συσκευής, ενώ ανέφερε πως τα σήματα οδηγούσαν στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Σούδας. Οι ισχυρισμοί του κρίθηκαν αναξιόπιστοι από τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι γονείς του αγνοούμενου ενδέχεται να εξαπατήθηκαν και έτσι προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Σοβαροί κίνδυνοι από τη λάθος χορήγηση φαρμάκου για τις αιμορραγίες-Συστάσεις προς τους γιατρούς

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσ...

Υπουργείο Εργασίας: Ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση του πλαισίου των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων – Οι 5 άξονες του σχεδίου...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» – Η ανάρτηση του δημοσιογράφου που μήνυσε τον Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό

Για την μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για ξυλοδαρμό, τοποθετήθηκε...
19:15 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν 14 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε πλατεία 

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Δί...
19:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο 

Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Χα...
18:07 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με όρους η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού – Τι υποστήριξαν

Ελεύθερες αφέθηκαν μετά την απολογία τους η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού του κυκ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα