Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Για απάτη κατηγορείται ο ιδιωτικός ερευνητής που συνελήφθη

Με την κατηγορία της απάτης συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης στον εισαγγελέα Χανίων, στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε ίχνη του αγνοούμενου χρησιμοποιώντας μεθόδους που βασίζονται στην «κβαντική τεχνολογία», κάνοντας χρήση τριχών του 33χρονου και ειδικής συσκευής, ενώ ανέφερε πως τα σήματα οδηγούσαν στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Σούδας.

Οι ισχυρισμοί του κρίθηκαν αναξιόπιστοι από τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι γονείς του αγνοούμενου ενδέχεται να εξαπατήθηκαν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία.