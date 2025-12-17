Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Μυλωνάκης: Διαχρονικές, διακομματικές οι παθογένειες – Τι είπε για Μπουκώρο και Βάρρα

Την άποψη ότι «υπήρχε διαχρονική, διακομματική παθογένεια στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», που επέτρεψε σε κάποιους επιτήδειους να καταστρατηγήσουν τη διαδικασία των επιδοτήσεων, εξέφρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό, απαντώντας σε ερωτήσεις των εισηγητών των κομμάτων που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ”γαλάζιου σκανδάλου” αντιτείνοντας ότι υπάρχει ένα διαχρονικό οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση.

– «Πιστεύετε, από την εμπειρία σας και από όλα όσα περιγράψατε στην κατάθεση σας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι υπάρχει σκάνδαλο;» ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Η άποψη μου είναι ότι υπήρχε μία διαχρονική, διακομματική παθογένεια, οικοδομήθηκε ένα σύστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που άνοιξε τρύπες στις διαδικασίες, και κάποιοι επιτήδειοι κατάφεραν να κλέβουν σε βάρος των ειλικρινών αγροτών. Προφανώς υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο που ξεκίνησε από το 2019 επί ΝΔ, όπως υποστηρίζεται από κάποιους, κάτω από μια συγκεκριμένη καθοδήγηση με συγκεκριμένο στόχο να πλήξει την κυβέρνηση. Επί κυβέρνησης της ΝΔ, άλλωστε, ξεκίνησαν οι έλεγχοι… Εμείς κάναμε την αυτοκριτική μας και πρέπει όλα τα κόμματα να αντιληφθούν ότι είμαστε μέρος της λύσης και κανείς δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μυλωνάκης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Μυλωνάκης χαρακτήρισε «αστειότητες και κατασκευάσματα ευφάνταστων ανθρώπων», όλα όσα αναφέρονται στην μηνυτήρια αναφορά του εκδότη Κώστα Βαξεβάνη, εναντίον του.

«Δεν είναι θέμα της δημοκρατίας μας, να πετάς λάσπη σε πολιτικά πρόσωπα; Είναι εύκολο -με βάση μόνο δημοσιεύματα- να τους κουνάς το δάχτυλο χωρίς ούτε ένα στοιχείο. Όμως έχω κάνει μήνυση στον κ. Βαξεβάνη και θα τα πούμε όλα αυτά εκεί που πρέπει», ανέφερε ο κ. Μυλωνάκης.

Στη συνέχεια, σε άλλες ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Μυλωνάκης, επανέλαβε ότι ποτέ ο ίδιος δεν ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, ούτε μπορούσε να έχει αυτή την πληροφόρηση, επισημαίνοντας ότι «ο ίδιος ο βουλευτής στην κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή δεν τον κατονόμασε ποτέ».

Επίσης, επέμεινε ότι ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το υπόμνημα που είχε ζητήσει και του είχε αποστείλει ο καθηγητής και σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, Γρηγόρης Βάρρας.

Όπως είπε «ήταν για δική μου χρήση και ενημέρωση, ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ως πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, ο κ. Βάρρας τα γνώριζε».

Ακόμα, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του Νίκου Σαλάτα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι η παραίτησή του, ζητήθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

«Εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα, δεν διόρισα κανέναν Σαλάτα… Ο κ. Τσιάρας του ζήτησε να παραιτηθεί, στη λογική να προστατευθεί η χώρα έναντι της ΕΕ, καθώς έστειλε εσφαλμένο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται για να βοηθήσει στην έρευνα της», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ο πρωθυπουργός καμία σχέση δεν έχει με τον Γιώργο Ξυλούρη, δεν τον γνωρίζει ούτε έχει συναντηθεί ποτέ μαζί του».

Απαντώντας επίσης σε σειρά άλλων ερωτήσεων της κυρίας Αποστολάκη, ο κ. Μυλωνάκης ισχυρίστηκε ότι με τον κ. Τσιάρα είχε τακτική επικοινωνία για τα αγροτικά θέματα, καθώς και ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα ούτε γνώριζε για τις επισυνδέσεις και δεν ενημέρωσε ούτε τον Χρήστο Μπουκώρο ούτε κανέναν άλλο βουλευτή.

– «Ποια κυβερνητική πηγή ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις και την παρακολούθηση βουλευτών της ΝΔ, όπως του κ. Μπουκώρου;» ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω…», απάντησε ο κ. Μυλωνάκης.

Την ίδια απάντηση έδωσε και στην ερώτηση του κ. Κόκκαλη σχετικά με τους λόγους της απόρριψης, -από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και όχι από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα-, του αιτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την απόσπαση της κυρίας Τυχεροπούλου, προσθέτοντας πως ό,τι γνωρίζει είναι από δημοσιεύματα στον Τύπο.

Πηγές ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Οι απαντήσεις του κ. Μυλωνάκη εκθέτουν το Μαξίμου»

«Οι απαντήσεις του κ. Μυλωνάκη ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την προσπάθεια της κυβέρνησης και του μάρτυρα να υποδυθούν τους αμέτοχους που δεν γνώριζαν, δεν άκουσαν και δεν αντιλήφθηκαν την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβερνήσεως ΝΔ, όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο κ. Μυλωνάκης ξεκίνησε την κατάθεσή του δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη! Παρά τις νόμιμες επισυνδέσεις που αποκαλύπτουν τη στενή επαφή του Γ. Ξυλούρη με τον πρωθυπουργό και κορυφαίους υπουργούς, παρά τις φωτογραφίες που δείχνουν τον κ. Μητσοτάκη ομοτράπεζο του Γ. Ξυλούρη σε έξοδο, ο Γ. Μυλωνάκης επέμεινε ότι δεν γνωρίζονται αλλά απλώς τρώνε στο ίδιο τραπέζι σε διπλανές καρέκλες και φωτογραφίζονται! Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια “διαχρονική παθογένεια”. Ο κ. Μυλωνάκης, ένας πολιτικός που ως πανίσχυρος γενικός γραμματέας της Βουλής, είχε απευθείας πρόσβαση στον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο, ισχυρίζεται σήμερα ότι δεν γνώριζε, δεν θυμάται, δεν είχε αρμοδιότητα για όσα συνέβησαν τον Ιούνιο του 2024 με την επιτήρηση του Οργανισμού και δεν ζήτησε ενημέρωση από τον τότε ΥΠΑΑΤ κ. Αυγενάκη, παρά την κρίση που ήδη είχε ξεσπάσει στον Οργανισμό. Ούτε όμως και μετά, τον Ιούνιο του 2024 που ορκίστηκε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, με ρητή αρμοδιότητα “την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση”, ζήτησε ενημέρωση για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον σύμβουλο του πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα, τον οποίο καρατόμησε ο κ. Βορίδης και τον οποίο ο κ. Μυλωνάκης απαξιωτικά εμφάνισε ως έναν “υπάλληλο” της Προεδρίας της Κυβέρνησης!».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «είναι ενδεικτικό των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε στην κατάθεσή του ότι ενώ παραδέχθηκε ότι στις 21/6/24 συνόδευσε τον πρωθυπουργό σε επίσκεψη στο ΥΠΑΑΤ και επέστρεψε το ίδιο απόγευμα στο υπουργείο για να συμμετάσχει σε κρίσιμη σύσκεψη για το “κατεπείγον” ζήτημα του έργου των 20 εκατ. ευρώ με συμμετοχή του τεχνικού συμβούλου ο οποίος κατά δήλωση του κ. Μυλωνάκη κρατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ομηρία, ο μάρτυρας δεν θυμάται (;), δεν ξέρει (;) αν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό!!! Μετά δε αυτή την εκρηκτική σύσκεψη δεν έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και ο ίδιος δεν ανέλαβε κάποια σχετική πρωτοβουλία, παρά την αρμοδιότητά του για θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας… Ο κ. Μυλωνάκης, μέσα στις αντιφάσεις του, παραδέχτηκε κάτι που από την πρώτη στιγμή έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ, ότι η εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο αποτέλεσε κρίσιμη παράμετρο στην εξέλιξη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η κυβέρνηση μέσω του κ. Γεωργαντά προσπάθησε να σταματήσει αυτήν την εξάρτηση. Αποσιώπησε όμως ότι η ίδια κυβέρνηση σταμάτησε το έργο του κ. Γεωργαντά δίνοντας τα κλειδιά του Οργανισμού στον κ. Αυγενάκη στη θητεία του οποίου ακολούθησαν πολλά που αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Μυλωνάκης κατάθεσε ότι κάποια στιγμή ο «κόμπος έφτασε στο χτένι» αποσιωπώντας ότι η κυβέρνηση οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αυτή την κατάσταση. Δεν απάντησε δηλαδή ποιος δημιούργησε αυτούς τους κόμπους διορίζοντας διοικήσεις και υπουργούς που είτε ανέχτηκαν είτε συνέπραξαν στην παράνομη δράση και λειτουργία ενός του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν επίσης πως «ο κ. Μυλωνάκης παραδέχτηκε ότι γνώριζε όλα όσα περιγράφονταν στο σημείωμα το οποίο ο ίδιος ζήτησε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα τον Ιούνιο του ’25. Επέλεξε όμως να μην ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το τόσο κρίσιμο περιεχόμενό του, το οποίο καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον πρώην υπουργό κ. Βορίδη και θέτει σοβαρά ζητήματα για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου και τη συνολική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Σαλμά και Μπουκώρου, ο κ. Μυλωνάκης αφού δήλωσε αμέτοχος, καταθέτοντας ότι δεν είχε γνώση των επισυνδέσεων και δεν ενημέρωσε κανέναν βουλευτή, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο προφανές ερώτημα: Πώς η κυβέρνηση που βαρύνεται ήδη με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ακούει από χείλη βουλευτή της (Χ. Μπουκώρος) ότι κυβερνητική πηγή τον ενημέρωσε για τις νόμιμες επισυνδέσεις, το περιεχόμενό τους, αλλά και την τύχη της δικογραφίας και κατόπιν αυτών ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου και ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης ως αρμόδιος υφυπουργός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αποκαλυφθεί το “βαθύ λαρύγγι” της κυβέρνησης που ενημερώνει παρανόμως και εξωθεσμικώς».

Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανίδεους και τους αμέτοχους. Όταν βουλευτής της ΝΔ δηλώνει δημόσια ότι γνώριζε εδώ και μήνες για τις επισυνδέσεις του και για τον λόγο αυτό δεν έγινε υπουργός, είναι προφανές ότι η παρακρατική δράση και οι εξωθεσμικοί μηχανισμοί είναι σε λειτουργία και στο απυρόβλητο. Και η σημερινή κατάθεση του κ. Μυλωνάκη αποτελεί αμάχητο τεκμήριο αυτής της πραγματικότητας».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το “δικαίωμα της σιωπής” και η “άγνοια” του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια»

«Παρακολουθούμε σε απευθείας μετάδοση μια ακόμα συρραφή επιλεκτικών σιωπών και ψεμάτων. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, σχέση από τη οποία απορρέει και η μεγάλη εξουσία του, αρνήθηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο ίδιος ή το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πως παρακολουθούνται βουλευτές της ΝΔ και ότι ενημέρωσε τον Χρήστο Μπουκώρο» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, ο μάρτυρας «εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής ισχυριζόμενος ότι οι αναφορές Μπουκώρου σε “κυβερνητική πηγή” δεν σχετίζονται με το Μέγαρο Μαξίμου!».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι “δεν είναι σωστό” κάποια κυβερνητική πηγή να ενημερώνει βουλευτές για εν εξελίξει δικογραφίες αλλά δήλωσε ότι δεν βρήκε κάποιον σημαντικό λόγο για να ερευνήσει ο ίδιος “ποια ήταν αυτή η πηγή”… Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη σχέση με τη διαφάνεια “και τις πολιτικές ακεραιότητας”, αν και αυτή είναι η βασική αρμοδιότητά του ως υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Το επιτελικό κράτος εμφανίζεται επιμελώς ανήξερο όταν πρέπει να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που αγγίζουν τον Κυριάκο Μηταοτάκη και το επιτελείο του. Γι’ αυτό και ο κ. Μυλωνάκης, στη γνωστή γραμμή της “ομερτά”, κάλυψε προκλητικά τον πρωθυπουργό, ισχυριζόμενος ότι “δεν τον ενημέρωσε” για το περιβόητο υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα! Ο κ. Μυλωνάκης το χαρακτήρισε άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που ζήτησε ο ίδιος από τον κ. Βάρρα προκειμένου να ενημερωθεί, τον Ιούνιο του 2025. Δεν ενημέρωσε δηλαδή τον πολιτικό του προϊστάμενο για ένα εσωτερικό υπόμνημα στο οποίο αποτυπώνονται γεγονότα και πληροφορίες που στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, αλλά και αδικοπρακτικές συμπεριφορές (τουλάχιστον) του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, σε βάρος του Δημοσίου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοιχεία άνευ σημασίας, όπως φαίνεται, για τον κ. Μυλωνάκη».

Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι «εξίσου προκλητικός είναι και ο επίμονος ισχυρισμός Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη». Ακολούθως, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι «απαντώντας με μισόλογα στον Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε όσα ενόρκως κατέθεσε ο κ. Σαλάτας περί “απόλυσής του” από τον ίδιο. Ενώ πάλι έκανε τον ανήξερο σε σχέση με το αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κ. Τυχεροπούλου, το οποίο δεν εγκρίθηκε από τον κ. Φλωρίδη και όχι από τον κ. Τσιάρα».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «πλήρης είναι η άγνοιά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αγροτική πολιτική συνολικά. Δεν γνωρίζει ποιος έφερε την ΚΑΠ, ούτε την Τεχνική Λύση. Αγνοεί πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις. Λες και είναι… περαστικός από την κυβέρνηση και όχι υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Το μόνο που ξέρει είναι να αναπαράγει το αφήγημα “για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ”. Αυτό φαίνεται ότι αρκεί για να διατηρεί την κομβική θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «σε ερώτηση του Β. Κόκκαλη για το γεγονός οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι παρακολουθούμενοι, είναι στελέχη της ΝΔ, ανερυθρίαστα απάντησε ότι “η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της”. Παραγνωρίζοντας ότι, αν δεν υπήρχε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το “πάρτι” των “γαλάζιων” Φραπέδων και Χασάπηδων θα συνεχιζόταν ανεμπόδιστα μέχρι και σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ