ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ – Θα καταβληθούν ακόμα 600 εκατ. έως τις 31 Δεκεμβρίου

  • Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.
  • Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των πληρωμών, πλέον έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,2 δισ. ευρώ, από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα.
  • Επιπλέον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, αναμένεται να καταβληθούν περίπου 600 εκατ. ευρώ σε αγρότες για διάφορες ενισχύσεις.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταβλήθηκαν:

  1. 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους.
  2. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα.
  3. 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.
  4. 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των πληρωμών, πλέον έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,2 δισ. ευρώ, από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα αφορούν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληρωμές:

  • Εξισωτική Ενίσχυση 2025
  • Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23
  • Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ
  • De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
  • Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου
  • Προκαταβολή ενίσχυσης 60% για απώλεια φυτικού κεφαλαίου από ακραία φυτικά φαινόμενα ( από ΕΛΓΑ)

 

