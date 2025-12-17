Διπλωματικές πηγές: Το πρώτο τρίμηνο του 2026 το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ελλάδα, Τουρκία, Σημαίες

Η Ελλάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με την τουρκική πλευρά προκειμένου να εξευρεθούν ημερομηνίες για την διεξαγωγή του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο θα γίνει οπωσδήποτε το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει συμφωνηθεί και ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ με την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που διαψεύδουν τα όσα ακούγονται για έξωθεν παρεμβάσεις σε θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνολιβυκά.

«Είμαστε σε επαφή με την αμερικανική πλευρά για να βρεθούν ημερομηνίες και υπάρχει εκπεφρασμένη η βούληση της αμερικανικής πλευράς να γίνει ο διάλογος».

Αναφορικά με τη Λιβύη, οι ίδιες διπλωματικές επισημαίνουν πως η συζήτηση με τον πρόεδρο της λιβυκής Βουλής Ακίλα Σάλεχ, στην Αθήνα, ήταν ουσιαστική και υπήρξε σαφής θέση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όσον αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης διαθέτει μια προσέγγιση που είναι ευνοϊκή για τη χώρα του και ο καθένας μπορεί να εκφράζει μαξιμαλιστικές θέσεις, όμως τα θέματα αυτά λύνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να διεξαχθούν οι τεχνικές συνομιλίες με την Τρίπολη και στα μέσα Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα και η άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Έχει υπάρξει μια νέα δυναμική μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Υπάρχει διάθεση να συνεχιστούν τα ΜΟΕ και να υπάρξει νέα διευρυμένη διάσκεψη, σημείωναν οι ίδιες πηγές και τόνιζαν πως η Ελλάδα από την πρώτη μέρα έχει θέσει το Κυπριακό ως απόλυτη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.

Σύντομα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια ενόψει της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί και τις έξι υπό ένταξη χώρες.

