ΑΣΕΠ: Οι προσωρινοί πίνακες για 4.276 θέσεις επιτυχόντων του πρώτου γραπτού διαγωνισμού – Η διαδικασία για τις ενστάσεις

  • Ανακοινώθηκε η έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων για την πλήρωση 4.276 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
  • Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), με πλήρη πρόσβαση μόνο για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην προκήρυξη.
  • Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 18 έως 30 Δεκεμβρίου, με απαραίτητο παράβολο 50 ευρώ.
Την έκδοση των πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων για την πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου από επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι πίνακες είναι καταχωρημένοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Πώς γίνονται οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 50 ευρώ, αλλιώς η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr- Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

 

