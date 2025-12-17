Αίγινα: Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό του νησιού – «Προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης»

Σύνοψη από το

  • Ο Δήμος Αίγινας ενημέρωσε ότι «λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο».
  • Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου, ωστόσο επισημαίνεται ότι «το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση».
  • «Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν» επισημαίνει ο Δήμος Αίγινας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αίγινα

Ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους πολίτες ότι «λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο και κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις».

«Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.  Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π)» επισημαίνει ο Δήμος την ανακοίνωσή του.

