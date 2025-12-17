Αίγινα: Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό του νησιού – «Προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης»

Ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους πολίτες ότι «λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο και κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις».

«Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν. Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π)» επισημαίνει ο Δήμος την ανακοίνωσή του.