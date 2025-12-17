Ελένη Βασάρα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – Η ανάρτηση του Δημήτρη Πλακιά

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα, σχολίασε η Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, η οποία έχασε την κόρη της, Αγάπη, στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσής της από την προεδρία του συλλόγου».

Υπενθυμίζεται πως η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του Συλλόγου διαχώρισαν τη θέση τους από τις δηλώσεις της Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία” που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ».

«Δεν είναι σωστό»

«Δεν είναι σωστό η κ. Καρυστιανού να παρουσιάζεται ως πρόεδρος του Συλλόγου και να κάνει δηλώσεις για τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα», είπε αρχικά η κ. Βασάρα, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.

«Η κ. Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα του προέδρου στου Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό “κινήματος”, το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος. Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα ούτε φυσικά τα επιτελεία, τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «όλα όσα ανακοινώνει δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου, αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αν έχει συζητήσει με την κ. Καρυστιανού το ζήτημα του κινήματος, η κ. Βασάρα τόνισε: «Όχι ποτέ και απ’ ό,τι γνωρίζω και με κανένα άλλο μέλος του ΔΣ».

«Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και να δημιουργείς κόμμα»

Σχετικά με αν υπάρχει θέμα παραμονής της κ. Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου, η Βασάρα δήλωσε: «Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Σχετικά με τη δήλωση της κ. Καρυστιανού ότι η δίκη για τα Τέμπη που έρχεται θα είναι σχεδόν διεκπεραιωτική και ότι δεν περιμένει τίποτα, είπε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα την άκουσα προχθές να λέει “τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφαιρας”. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από την σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης… Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».

Τέλος, ερωτηθείσα αν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, η κ. Βασάρα επισήμανε: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Η συγκάλυψη εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, πριν ξημερώσει μεταφέρανε χώματα από το σημείο που έγινε το ολοκαύτωμα για να τα μεταφέρουν σε άγνωστες κατευθύνσεις ιδιώτες εργολάβοι που βρήκαν τα λεφτά να τους πληρώσουν και να τους φέρουν μέσα σε λίγες ώρες. … Θα τα δώσουμε όλα για να εξασφαλίσουμε με την συμπαράσταση όλου του κόσμου μια κατά το δυνατόν δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πάμε να κάνουμε κόμμα, θα αγωνιστούμε για την δικαίωση των παιδιών μας και δικαίωση των παιδιών μας δεν είναι μόνο να τιμωρηθούνε οι ένοχοι αλλά να αποκαλυφθούνε και να αναδειχθούνε όλες οι διαχρονικές αιτίες και οι κατευθύνσεις που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Τα Τέμπη δεν ήταν «μια κακιά στιγμή» ουσιαστικά ήταν η έκφραση της απάνθρωπης πολιτικής που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Πλακιά

«Επειδή η σιωπή έγινε μόδα πλέον στην Ελλάδα, και φθάνοντας πλέον στα δικαστήρια, είναι σωστό να γνωρίζει ο κόσμος ορισμένα πράγματα, να πούνε τα μέλη του συλλόγου δημόσια με ποιον τρόπο έγινε ο σύλλογος, πόσοι συγγενείς γνώριζαν για τον σύλλογο, και να δώσουν στην δημοσιότητα, και τον οικονομικό έλεγχο του συλλόγου, τώρα, όσο, αν κάνει η Καρυστιανού κόμμα, είναι δικαίωμα της, και αδιάφορο για την οικογένεια μου, αλλά όχι με τον τίτλο πρόεδρος ΤΕΜΠΩΝ» έγραψε στο Facebook o Δημήτρης Πλακιάς, που έχασε την κόρη του και τις ανιψιές του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.