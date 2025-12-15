Μαρία Καρυστιανού: «Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα – Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού

Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα, ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra Channel.

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» σημείωσε η κ. Καρυστιανού και απαντώντας στο «εάν αυτό το κίνημα πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές» απάντησε πως: «Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το «κόμμα Τσίπρα», η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».

«Πρόκειται για ένα κίνημα που θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, τη ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο» συμπλήρωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026

Νέες υποχρεώσεις για συγκεκριμένες εισαγωγές από 1 Ιανουαρίου 2026 – Tι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:45 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν – Έβριζε καθηγητές, έβαζε φωτιές σε κάδους και εκβίαζε συμμαθητές της

Σοκ και προβληματισμό προκαλεί ο τραυματισμός μιας 14χρονης μαθήτριας από επίθεση με μαχαίρι μ...
22:39 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Την Τρίτη η απόφαση για διάλογο ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους – Πώς χαρακτηρίζουν τις ανακοινώσεις Τσιάρα και οι επόμενες κινήσεις

Κάλεσμα για άμεσο και ουσιαστικό διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Αγροτικής στους εκπροσώ...
22:30 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Πώς δρούσαν οι αστυνομικοί που συνελήφθησαν για κλήσεις που δεν έκοβαν – Η «ετήσια συνδρομή» για τα μπλόκα της Τροχαίας και οι «δωρεές»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το αμαρτωλό τμήμα Τροχαίας στην Χαλκιδική...
22:23 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια – Έλιωναν κλοπιμαία στο πίσω μέρος του καταστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε κύκλωμα που με τον μανδύα του ενεχυροδανειστηρίου στην Ομόνοια ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα