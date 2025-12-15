Σύσκεψη αγροτών στην Νίκαια: «Δεν είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις του κ. Τσιάρα – Η απόφαση θα ληφθεί πανελλαδικά»

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου τους μετά τη σύσκεψη, αν και οι δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα, είναι κάποια βάση για διάλογο, δεν τις θεωρούν ξεκάθαρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δεν είναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Η απόφαση θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο, (16/12) θα υπάρξει η απάντηση των αγροτών για το αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού κ. Τσιάρα.